Maserati Grecale Tempesta: nuova versione speciale per il mercato italiano [FOTO]

Il Maserati Grecale Tempesta si presenta come un’innovazione significativa nel segmento dei SUV di lusso, in particolare nel mercato italiano. Questo modello è una versione speciale dell’allestimento GT, progettato per elevare ulteriormente l’estetica e le funzionalità del Grecale standard.

La versione Tempesta, con una produzione limitata a soli 100 esemplari, è stata concepita per colmare la richiesta di un veicolo che combini sportività, eleganza e un’esperienza di guida più intensa, sia in termini di stile che di contenuti.

È dotato di un differenziale autobloccante

Dal punto di vista del design, il nuovo Grecale Tempesta si distingue per le sue finiture esclusive, tra cui i cerchi Crio da 21”, specifici per questa edizione, che rappresentano un considerevole upgrade dai cerchi standard da 19” dell’allestimento GT. In aggiunta, l’aspetto estetico è stato ulteriormente esaltato da dettagli come le pinze freno colorate in rosso/nero, le estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato e la finitura nera del Daylight Opening (DLO).

In termini di prestazioni, il nuovo SUV si avvale di un differenziale autobloccante (LSD) e di sospensioni adattive Skyhook, che promettono di migliorare la maneggevolezza e la reattività del veicolo. Anche l’abitacolo è stato aggiornato con una pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato.

Arriverà nelle concessionarie italiane il mese prossimo

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza e comfort, il modello include vetri posteriori oscurati, telecamera panoramica a 360° e sistema di allarme volumetrico, assicurando così sia un livello elevato di protezione che di comodità per il guidatore e i passeggeri. Previsto per essere disponibile nelle concessionarie a partire da dicembre 2023, il nuovo Maserati Grecale Tempesta si propone come una proposta esclusiva del marchio modenese, limitata al mercato italiano.

Questo progetto speciale è una dimostrazione tangibile dell’impegno del Tridente nel fornire veicoli che non solo rispondono alle aspettative di prestazioni e lusso, ma offrono anche un’esperienza unica e personalizzata per gli appassionati.