Toyota Land Cruiser 70: il brand rilancia il suo iconico fuoristrada [FOTO]

Viene proposto in un solo allestimento ad un prezzo di circa 30.000 € (al cambio)

Toyota rilancia in Giappone il Toyota Land Cruiser 70. Questo modello, originariamente lanciato come Toyota BJ il 1° agosto 1951, ha raggiunto i 72 anni di storia, divenendo il primo veicolo a raggiungere la sesta stazione del Monte Fuji subito dopo il suo debutto. La serie 70 si è evoluta basandosi sulle reali esigenze dei clienti globali, garantendo affidabilità, durata e prestazioni off-road. Fino ad ora, ha totalizzato vendite di circa 11,3 milioni di unità in circa 170 paesi.

Il Land Cruiser 70, introdotto nel 1984, ha mantenuto i valori universali di affidabilità, durata e prestazioni off-road della serie, essendo utilizzato in ambienti difficili in tutto il mondo. Il nuovo modello conserva il design off-road autentico, una struttura solida e semplice e delle prestazioni di base molto interessanti.

Monta un turbodiesel da 204 CV

Il nuovo Toyota Land Cruiser 70 è dotato di un motore turbodiesel da 2.8 litri con iniezione diretta, che offre un’ottima economia di carburante e una potenza massima di 204 CV e una coppia massima di 500 Nm. Include sistemi di controllo di guida e frenata, come il Controllo di Stabilità del Veicolo (VSC) e il Controllo di Trazione Attivo (A-TRC), assicurando stabilità di guida sia su strada che fuoristrada.

Il design esterno del nuovo modello è caratterizzato da linee orizzontali e verticali, mantenendo l’iconica silhouette della serie. L’abitacolo combina un tema di design orizzontale potente con un layout off-road funzionale. È dotato anche di diverse funzionalità di sicurezza, tra cui un Monitor Posteriore e il Toyota Safety Sense.

In Giappone viene proposto anche a noleggio tramite Kinto

Inoltre, il Toyota Land Cruiser 70 2024 sarà disponibile tramite il servizio di abbonamento Kinto. I pacchetti Kinto includono assicurazione auto, tasse, manutenzione e altri costi correlati per una tariffa mensile fissa. La sottoscrizione può essere completata online o presso i concessionari Toyota, con pacchetti che partono da 45.760 yen (282,81 €) al mese.

Tra le specifiche principali abbiamo una lunghezza di 4890 mm, una larghezza di 1870 mm, un’altezza di 1920 mm, un passo di 2730 mm, un peso di 2300 kg, un motore 1GD-FTV, la trazione integrale (sistema 4WD part-time), una trasmissione automatica intelligente a 6 velocità e una capacità del serbatoio di carburante di 130 litri.

Il veicolo viene prodotto nello stabilimento Yoshiwara di Toyota Auto Body Co., Ltd. Infine, il prezzo di partenza dell’allestimento AX (l’unico disponibile) del nuovo Toyota Land Cruiser 70 è di 4.800.000 yen (29.664,93 €).