Hyundai: Euisun Chung conquista un importante premio di leadership

Euisun Chung, presidente esecutivo di Hyundai Motor Group, ha recentemente conquistato un riconoscimento di spicco. Il prestigioso premio Industry Leader è stato assegnato a Chung nell’ambito dei rinomati Automotive News All-Stars Awards 2023, consolidando la sua posizione di leader visionario nel settore della mobilità.

I premi Automotive News All-Stars, in corso da 40 anni, hanno l’obiettivo di omaggiare personalità che con la loro visione e il loro impegno hanno contribuito significativamente all’evoluzione dell’industria automobilistica. La scelta di Chung per il titolo di Industry Leader di quest’anno testimonia il suo impatto nel settore, sottolineando la sua eccellenza operativa e la guida straordinaria.

Sotto la sua guida, il Gruppo Hyundai si è affermato come un colosso nel panorama mondiale dell’auto, giocando un ruolo chiave nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità. Questo si riflette nell’ampia gamma di veicoli elettrici, in quelli a idrogeno e nei veicoli di lusso e specializzati prodotti dal gruppo, che include i marchi Hyundai, Kia e Genesis.

Euisun Chung ha conquistato altri riconoscimenti importanti in passato

Euisun Chung, affermando il suo ruolo decisivo nel futuro della mobilità, ha portato avanti l’obiettivo del gruppo di essere un fornitore di mobilità intelligente e sostenibile. Le sue idee pionieristiche abbracciano campi come la robotica avanzata, l’intelligenza artificiale (AI) e la mobilità aerea avanzata (AAM), concretizzando una visione del “Mobility of Things” che va oltre la semplice nozione di movimento.

Questo premio si aggiunge ad altri riconoscimenti importanti per Chung, tra cui il titolo di Person of the Year da MotorTrend nel 2023 e il Visionary of the Year ai World’s Greatest Auto Disruptors Awards di Newsweek nel 2022. Ha ricevuto inoltre il prestigioso Trofeo Issigonis da Autocar nel Regno Unito nel 2021.