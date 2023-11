Mazda: Jeff Guyton premiato agli Automotive News All-Star Awards 2023

Jeff Guyton, direttore rappresentativo e direttore finanziario di Mazda Motor Corporation, è stato premiato agli Automotive News All-Star Awards 2023 nella categoria U.S. Executive, Global Automaker. Questo riconoscimento segue il premio ricevuto nel 2020 come Automotive News Brand Executive All-Star, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel settore automobilistico.

In qualità di ex CEO di Mazda North American Operations (MNAO) e attuale supervisore delle operazioni in Nord America, oltre che CFO globale del marchio, Guyton ha guidato il produttore giapponese verso traguardi molto importanti. Sotto la sua guida, Mazda ha lanciato la Mazda CX-90 2024, riscuotendo ampi consensi per l’esperienza clienti, la rete di concessionari e la qualità dei veicoli.

Durante il report sugli utili del secondo trimestre dell’anno fiscale presentato il 7 novembre, il costruttore nipponico ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l’anno fiscale in corso, puntando a risultati record in termini di guadagni, entrate, profitto operativo, reddito netto e vendite di veicoli negli Stati Uniti.

Gli Automotive News All-Stars Awards sono un prestigioso riconoscimento che premia i leader più innovativi nell’industria automobilistica, evidenziando il loro contributo eccezionale nella produzione di prodotti di qualità e nel fornire un servizio clienti eccellente.

Per chi non lo sapesse, la sede principale di Mazda North American Operations si trova a Irvine, in California. Si occupa della vendita, del marketing, delle parti di ricambio e del supporto al servizio clienti dei veicoli Mazda in Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia, attraverso circa 795 concessionari. Le operazioni in Canada sono gestite da Mazda Canada Inc. a Richmond Hill (Ontario), in Messico da Mazda Motor de Mexico nella Città del Messico e in Colombia da Mazda de Colombia a Bogotà.