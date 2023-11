Volkswagen prepara una nuova piattaforma per auto elettriche economiche

Il nuovo pianale porterà alla creazione di quattro nuovi modelli a zero emissioni

Volkswagen punta a rafforzare la sua presenza nel mercato cinese delle auto elettriche. La mossa del brand tedesco di sviluppare una nuova piattaforma specifica per la Cina, definita “A Main Platform”, è particolarmente significativa. Il nuovo pianale, secondo quanto riportato da Reuters, sarebbe stato progettato per produrre veicoli elettrici più economici, mirando a un segmento di mercato sensibile al prezzo, e sarà basato su componenti locali per ridurre i costi.

Ralf Brandstaetter, capo di Volkswagen in Cina, ha sottolineato la natura “price-sensitive” del mercato cinese dei veicoli elettrici, evidenziando la necessità di ottimizzare i costi. Questa esigenza è ulteriormente enfatizzata dal fatto che VW non è più il marchio più venduto in Cina, superato da BYD nel 2022.

La diminuzione delle vendite di auto a benzina e la crescita più lenta del previsto delle vendite di EV hanno contribuito a questo cambiamento. L’investimento di circa 1,1 miliardi di dollari nel Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) di Hefei, che creerà oltre 2000 posti di lavoro, è una chiara indicazione dell’impegno del costruttore tedesco nel segmento a zero emissioni.

I nuovi modelli elettrici saranno prodotti in Cina

La nuova piattaforma, derivata dalla MEB, dovrebbe essere pronta entro il 2026, accelerando i piani iniziali di un terzo grazie al VCTC. Inoltre, VW ha in programma di introdurre quattro modelli basati sulla nuova piattaforma e produrli attraverso le joint-venture esistenti con SAIC e FAW. Non è finita qui poiché, a partire dal 2026, la casa automobilistica tedesca prevede di lanciare due modelli elettrici aggiuntivi in collaborazione con Xpeng, portando a sei il totale.

Prima del 2026, Volkswagen ha intenzione di lanciare 10 nuovi veicoli elettrici a livello globale e di aumentare la velocità di lancio dei nuovi modelli. Questo è un chiaro segno che VW sta adottando un approccio aggressivo nel settore degli EV, non solo in Cina ma a livello globale, per mantenere e potenzialmente riacquistare la sua posizione di leader nel mercato.