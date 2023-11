ACI, Angelo Sticchi Damiani: ‘Il turismo sportivo è molto importante per l’Italia’

Nell’ambito del settore automobilistico e turistico, l’Automobile Club d’Italia (ACI) svolge un ruolo importante da oltre un secolo. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ha recentemente messo in evidenza l’impegno dell’ente nel promuovere il turismo automobilistico, con particolare attenzione alla riscoperta di territori ricchi di tradizione, sport ed enogastronomia italiana. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante il Forum Internazionale del Turismo 2023, evento di rilievo per il settore.

Il turismo sportivo, in particolare, rappresenta un’importante leva economica per l’Italia. ACI, attraverso la sua Giunta Sportiva e la Direzione per lo Sport Automobilistico – oltre al supporto di ACI Sport S.p.A., organizza più di 900 eventi sportivi annuali in oltre 25 discipline automobilistiche.

Questi eventi non solo rafforzano il patrimonio storico e sportivo del Bel Paese, ma generano anche significativi benefici economici. In evidenza, ci sono due Gran Premi di Formula 1 e un appuntamento mondiale del World Rally Championship, unici in Italia, che insieme contribuiscono per quasi 870 milioni di euro all’economia nazionale.

Due Gran Premi di Formula 1 in Italia

L’edizione del Gran Premio d’Italia di quest’anno, tenutasi all’Autodromo Nazionale di Monza, ha attirato oltre 300.000 appassionati, di cui il 57% proveniente dall’estero. L’evento ha generato ricavi significativi per l’economia locale e nazionale, inclusi i benefici per il brand territoriale e l’impatto mediatico, per un valore complessivo di 473 milioni di euro.

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola non è da meno, con un impatto economico di oltre 274 milioni di euro. A questi si aggiungono i numeri del Rally Italia Sardegna, l’unica prova italiana del mondiale WRC, che porta sul territorio un indotto diretto di oltre 90 milioni di euro ed indiretto di 4,4 milioni di euro, raggiungendo oltre 55 milioni di spettatori attraverso la piattaforma WRC+ e la trasmissione su Rai Sport.

Questi dati sottolineano non solo l’importanza di ACI nel promuovere il turismo legato al mondo automobilistico in Italia, ma anche il suo ruolo fondamentale nel generare significative ricadute economiche, confermando l’entità come un pilastro nel settore.