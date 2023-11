Stellantis, Alison Jones: ‘La business unit Economia Circolare dimostra che abbiamo a cuore il futuro’

In un recente evento organizzato dal rinomato TEHA Club, una piattaforma che unisce i CEO delle principali aziende italiane, si è discussa la fondamentale transizione ecologica ed energetica dell’industria automobilistica, con un focus particolare sul ruolo chiave di Stellantis nel settore.

La sede scelta per l’incontro è stata lo Stellantis Heritage Hub di Torino, situato nell’area industriale di Mirafiori, un sito emblematico per l’automobilismo con una storica collezione di oltre 300 veicoli d’epoca.

Stellantis punta a un futuro più sostenibile

Daniel John Winteler di The European House ha moderato la sessione per TEHA Club, evidenziando il contributo di Alison Jones – senior vicepresidente della business unit Economia Circolare del gruppo automobilistico. Jones ha presentato la visione del gruppo per un futuro sostenibile, delineando un percorso di trasformazione verso una produzione più ecologica, un impegno ritenuto essenziale per le generazioni future.

Con 125 anni di storia, Stellantis s’impegna a raggiungere obiettivi ambiziosi come parte del suo piano strategico Dare Forward 2030. Questi includono la riduzione del 50% delle emissioni nette di CO2 entro il 2030, il passaggio al 100% di vendite di BEV in Europa e il 50% negli Stati Uniti, oltre al raddoppio dei ricavi rispetto al 2021.

In aggiunta, il colosso punta a diventare leader nel settore dei servizi e dei prodotti legati alla mobilità, con un occhio di riguardo all’innovazione tecnologica e all’elettrificazione. La strategia di Stellantis si basa su un investimento di 30 milioni di euro in elettrificazione e software tra il 2021 e il 2025, con quattro piattaforme dedicate allo sviluppo di diversi segmenti di auto.

C’è stata una visita guidata del nuovo hub di economia circolare di Mirafiori

Il culmine dell’evento è stata la visita guidata da Alison Jones all’Hub di Economia Circolare di Mirafiori, il primo centro Stellantis dedicato a questa innovativa forma di economia. Il Circular Economy Hub (CE Hub) è un esempio concreto di come il gruppo stia attuando il passaggio da un’economia lineare a una circolare, in cui le risorse vengono riutilizzate, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo significativamente all’obiettivo di decarbonizzazione.

Jones ha sottolineato l’importanza di questo approccio per il futuro, affermando che rappresenta una delle sette business unit chiave del gruppo, con l’obiettivo di generare oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030.