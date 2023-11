Porsche Panamera 2024: un salto tecnologico nel segmento delle berline di lusso [FOTO e VIDEO]

Viene prodotta nello stabilimento di Lipsia, in Germania

Porsche si conferma ancora una volta al vertice del cambiamento attuale che sta attraverso il settore automobilistico e lo fa con la presentazione della Porsche Panamera 2024. La terza generazione dell’iconica berlina di lusso si distingue per la sua maggiore sportività, sottolineata da sistemi di trazione all’avanguardia e da un design che fonde eleganza e dinamismo.

Questo modello si eleva nel panorama automobilistico grazie a un’estetica rinnovata e a un ampio ventaglio di tecnologie innovative. Al centro dell’innovazione della nuova Panamera troviamo il sistema di sospensioni Porsche Active Ride, una novità assoluta che eleva il comfort di guida mantenendo le prestazioni sportive che contraddistinguono il brand tedesco.

Tale sistema, che si distingue per la sua risposta eccezionale, comprende sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola con controllo elettronico, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e sportività.

Le versioni E-Hybrid vantano delle sospensioni attive

Particolarmente degne di nota sono le versioni E-Hybrid della Panamera 2024, dotate su richiesta di un innovativo sistema di sospensioni attive. Queste, basate su ammortizzatori attivi con tecnologia a doppia valvola, offrono una gamma di scelte senza precedenti tra impostazioni confortevoli e prestazionali.

La tecnologia di queste sospensioni, combinata con un sistema pneumatico monocamera alleggerito, permette alla nuova vettura di adattarsi in modo impeccabile a qualsiasi condizione di guida.

C’è anche la top di gamma Turbo E-Hybrid da ben 680 CV

La nuova generazione del modello propone anche motori completamente rinnovati, con quattro efficienti powertrain dotati della tecnologia E-Hybrid. La Porsche Panamera Turbo E-Hybrid 2024 è particolarmente interessante in quanto combina un motore V8 biturbo da 4 litri con un propulsore elettrico da 190 CV (140 kW), raggiungendo una potenza totale di 680 CV (500 kW) e una coppia massima di 930 Nm. Queste cifre si traducono in prestazioni sbalorditive, con la Turbo E-Hybrid che raggiunge i 100 km/h partendo da 0 in soli 3,2 secondi.

Non meno importante è il lusso e la sportività che caratterizzano il design interno ed esterno della nuova Panamera. Il suo aspetto è stato rivisto per conferire alla berlina sportiva un look ancora più personale e sportivo. All’interno, il cockpit è stato progettato seguendo il concetto di Porsche Driver Experience, con un perfetto equilibrio tra comandi digitali e analogici.

In Italia si parte da 112.182 €

La terza generazione è anche al passo con i tempi in termini di esperienza digitale e sistemi di assistenza. Tra le novità, spiccano l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a una serie di nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che aumentano la sicurezza e il comfort.

La Porsche Panamera 2024, con un prezzo di partenza di 112.182 € in Italia, rappresenta un eccellente esempio di come il marchio tedesco continui a ridefinire gli standard nel segmento delle berline di lusso. La produzione avviene nello stabilimento di Lipsia (Germania), un sito che ha un legame storico con la Panamera fin dalla prima generazione.