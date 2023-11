Genesis Vision Gran Turismo debutterà ufficialmente il 2 dicembre [VIDEO TEASER]

Il 2 dicembre avremo l’opportunità di ammirare il nuovo concept Genesis Vision Gran Turismo, un progetto virtuale che sarà protagonista del settimo capitolo dell’acclamata serie videoludica. Nonostante le misteriose anteprima, ci sono alcuni indizi interessanti che legano questa concept car a un design precedentemente accennato nel 2022 da Genesis.

Vision GT rappresenta un’innovativa collaborazione tra le case automobilistiche e Polyphony Digital, lo sviluppatore di Gran Turismo 7. Questo progetto digitale, pur essendo spesso limitato all’universo virtuale, riflette talvolta il linguaggio stilistico futuro delle case auto. In alcuni casi eccezionali, questi concept diventano delle vetture reali pronte per essere acquistate.

Potrebbe trattarsi di qualcosa di nuovo per il brand sudcoreano

Non è ancora chiaro quale direzione prenderà la Genesis Vision Gran Turismo, ma dalle anteprime si intuisce che potrebbe trattarsi di qualcosa di inusuale per il costruttore coreano. Un recente video pubblicato da Polyphony Digital mostra la vettura in una pista deserta, suggerendo un legame con un altro concept di Genesis.

Nel 2022, infatti, Genesis e Gran Turismo hanno organizzato un evento in cui i designer John Krsteski e Samir Sadikhov hanno discusso del brand. In quell’occasione, hanno menzionato l’inizio della collaborazione con Gran Turismo e anticipato ulteriori sviluppi. È stato mostrato anche un breve video di una concept car.

Elementi distintivi, come la griglia a V di Genesis e la doppia barra luminosa presenti nel concept del 2022, sembrano ritrovarsi nel nuovo teaser. Al momento ipotizziamo che potrebbe rientrare nella categoria delle hyper GT.

Il precedente teaser aveva mostrato un veicolo con il design tipico di una cruiser per lunghe distanze, con l’anteriore da auto da corsa, dei parafanghi avvolgenti e delle grandi prese d’aria laterali. Ulteriori dettagli saranno comunque rivelati il 2 dicembre.