Abarth, Giuseppe Galassi: ‘La nostra 500e elettrica offre delle doti dinamiche eccellenti’

La nuova Abarth 500e si distingue come protagonista dell’evento Milan Games Week & Cartoomics 2023, un’occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi, e-sport, digital entertainment e cultura geek. Questo appuntamento, che si svolge a Fiera Milano-Rho questo weekend, rappresenta una vetrina importante per Abarth, consolidando il suo legame con il mondo del gaming e dell’entertainment.

Il brand di Stellantis presenta la sua ultima creazione: l’Abarth 500e. Questo modello si distingue per il suo design audace e un approccio irriverente, mantenendo la tradizionale esperienza di guida coinvolgente.

Grazie alla sua tecnologia elettrica avanzata, la 500e offre prestazioni elevate, sia in ambito urbano che extraurbano, grazie a una migliore distribuzione dei pesi e una maggiore coppia. L’esperienza Abarth si estende anche al gaming, con quattro simulatori di guida presenti allo stand, che permettono ai visitatori di immergersi in sfide appassionanti sui circuiti europei più famosi. Inoltre, lo stand offre l’opportunità di assistere alla finale dell’Abarth Adrenaline Challenge e di partecipare ad attività fotografiche presso il photo booth Abarth.

Le dichiarazioni di Giuseppe Galassi

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth Italia, ha detto “Siamo entusiasti di partecipare alla Milan Games Week & Cartoomics, un evento che ci consente di connetterci con la vasta community di appassionati di videogiochi, e-sport e gaming. L’Abarth 500e, con la sua natura 100% elettrica, si rivolge a un pubblico ancora più ampio grazie all’innovazione dell’architettura elettrica, ma al contempo mantiene saldamente il proprio DNA e il suo stile irriverente, offrendo un’esperienza di guida tanto emozionante quanto un’intensa sessione di gaming. Questo legame tra la Milano Games Week e il nostro marchio riflette i valori intrinseci di entrambi: la passione, l’adrenalina e l’attenzione alla community che ci circonda. Invito tutti a seguirci nel mondo digitale alla Milano Games week, ma soprattutto a scoprire dal vivo presso la rete dei concessionari Abarth, la qualità e la bellezza di 500e e ad effettuarne il test drive che sono sicuro vi farà innamorare grazie alle sue eccezionali doti dinamiche”.

Le iniziative di Abarth però non si fermano qui: tramite i suoi canali social, ha lanciato diverse attività per coinvolgere la sua community. Tra queste, spicca la sfida tra il misterioso pilota The Sting e lo Scorpion Team, con la promessa di rivelare l’identità di The Sting durante la Milan Games Week.