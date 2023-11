Jaguar Land Rover Italia: annunciati importanti cambiamenti nella direzione

Con un’importante mossa strategica per il mercato italiano, Jaguar Land Rover Italia ha annunciato cambiamenti chiave nella sua leadership. A partire dal 1° dicembre 2023, Isabella Podda – che ha attualmente la carica di direttrice PR e Stampa di JLR Italia – passerà ad un incarico influente all’interno dell’organizzazione europea di JLR come Senior Manager di Experiential and Partnerships.

Parallelamente, il ruolo di direttore PR e Stampa di Jaguar Land Rover Italia verrà assunto da Fabrizio Falcombello Musumeci Greco. Precedentemente impegnato come Product & Launch Planning Senior Manager, Greco porta con sé un bagaglio professionale notevole grazie alla sua esperienza in aziende di prestigio come Renault, Nissan e Kia.

Arriva Fabrizio Falcombello Musumeci Greco nel team PR e Stampa

Il suo background, arricchito da una carriera nello sport e da un master presso la Luiss Business School, lo rende una figura ideale per guidare la comunicazione del gruppo britannico. Fabrizio Falcombello Musumeci Greco è entrato nella divisione italiana di Jaguar Land Rover nel 2013, dimostrando le sue competenze attraverso diverse posizioni chiave, l’ultima delle quali come responsabile dell’area prodotto.

La sua profonda conoscenza del settore e del mercato italiano è fondamentale per il continuo sviluppo e il posizionamento dei marchi del gruppo, come Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar, ognuno caratterizzato da valori distintivi.

In questo nuovo incarico, Greco opererà sotto la guida di Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia. Al suo fianco, nel team PR, Cinzia Carta continuerà a svolgere un ruolo importante come Press Office Manager, consolidando ulteriormente la reputazione del marchio e mantenendo rapporti solidi con la stampa.