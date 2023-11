Pagani Imola Roadster: svelata la nuova hypercar a cielo aperto da 850 CV [FOTO]

L’ultimo capolavoro di Pagani, la Pagani Imola Roadster, rappresenta un’evoluzione straordinaria nel panorama delle hypercar roadster. Questa creazione few-off, sviluppata dalla divisione Grandi Complicazioni, offre un design inconfondibile e prestazioni tecniche superiori, ideali sia per la pista che per la strada.

Lorenzo Kerkoc, capo della divisione Grandi Complicazioni, ha dichiarato che il progetto iniziale prevedeva di replicare la Imola coupé presentata nel 2020. Tuttavia, il percorso ha subito una svolta, integrando l’avanzata tecnologia della Huayra Roadster BC con i principi di design e aerodinamica della Huayra R. Il risultato è una roadster unica nel suo genere.

Saranno costruiti solo otto esemplari

La nuova Imola Roadster, prodotta in soli otto esemplari omologati per l’uso stradale in tutto il mondo, è la più performante mai realizzata dal costruttore di San Cesario Sul Panaro. Si distingue per un motore potenziato che necessita di un avanzato sistema di raffreddamento.

Sono state introdotte due novità: l’ampliamento delle prese d’aria frontali e un doppio scarico per l’aria calda, uno dei quali nascosto nel passaruota. Queste innovazioni migliorano sia l’affidabilità che le prestazioni della vettura. L’aerodinamica è un punto di forza della nuova Pagani Imola Roadster. Con un design che mira a una deportanza di 600 kg a 280 km/h, il bolide garantisce sicurezza e affidabilità in ogni condizione di guida.

Il team di ingegneri e designer ha bilanciato un raffinato sistema di flussi interni con un profilo esterno che genera deportanza in tutte le condizioni, seguendo il principio di arte e scienza che guida ogni creazione dello storico brand italiano.

Pesa 1260 kg

Il telaio e i materiali rappresentano un altro aspetto in cui Pagani eccelle. La monoscocca, realizzata con tecnologie avanzate in Carbo-Titanium e Carbo-Triax, offre una rigidità superiore, garantendo un’esperienza di guida da competizione e una sicurezza ottimizzata. Il peso ridotto a 1260 kg, combinato con l’innovativa verniciatura Acquarello Light, contribuisce all’efficienza e al piacere di guida.

In termini di handling, la Imola Roadster si avvale di un sofisticato sistema di sospensioni e di flap aerodinamici che si adattano in base alle esigenze di guida, garantendo stabilità e controllo superiori.

Sotto il cofano c’è un V12 Mercedes-AMG da 850 CV

Il cuore pulsante è un motore V12 aggiornato sviluppato da Mercedes-AMG, che eroga 850 CV. La potenza viene trasferita alla strada attraverso il cambio Pagani by Xtrac, che assicura una reattività eccezionale. L’impianto di scarico, un altro segno distintivo della casa automobilistica modenese, è stato realizzato con una tecnologia avanzata che garantisce leggerezza, efficienza termica e una performance aerodinamica senza pari.

Gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, frutto di una collaborazione ultradecennale con Pirelli, garantiscono aderenza e prestazioni straordinarie. I cerchi sviluppati con APP, in lega leggera e con un design aggressivo, completano il quadro di un’esperienza di guida senza precedenti.

Infine, gli interni della Pagani Imola Roadster sono un capolavoro di design e artigianato. Materiali come carbo-legno, pelle finemente goffrata e dettagli meccanici esaltano il lusso e l’eleganza mentre l’impianto audio a sette canali offre un’esperienza sonora immersiva.