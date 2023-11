Formula E: svelato il calendario completo della 10ª stagione

La stagione 10 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E è pronta a sorprendere con un programma ricco e variegato, consolidandosi come un evento cruciale nel mondo del motorsport. Quest’anno, il campionato toccherà nuove vette con un totale di 17 gare, la cifra più alta mai registrata nella storia della Formula E.

Tra le tappe più attese, spicca l’inedita corsa sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, un circuito che si distingue per la sua posizione privilegiata sulla costa adriatica in Emilia-Romagna, noto per ospitare il campionato mondiale di MotoGP.

La scelta di Misano segna un momento significativo per il motorsport italiano, con il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che hanno espresso il loro entusiasmo per l’evento. La tappa italiana si terrà il 13 e 14 aprile, promettendo un weekend di competizioni elettrizzanti.

Ritorna anche la tappa a Portland

Il Circuito di Portland, introdotto nella nona stagione, ha dimostrato il suo valore aggiungendo una nuova dimensione alle corse della Formula E. Dopo il successo dell’anno scorso, la pista statunitense ospiterà un doppio appuntamento il 29 e 30 giugno, anticipando la conclusione del campionato a Londra il 20 e 21 luglio.

Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha sottolineato l’importanza di un calendario equilibrato tra circuiti cittadini e piste permanenti, enfatizzando l’esperienza unica offerta da Misano e l’impegno verso il mercato statunitense con l’evento di Portland. Queste scelte riflettono la visione di un motorsport sempre più orientato verso l’innovazione e la sostenibilità.

La stagione 2024 partirà il 13 gennaio con l’E-Prix di Città del Messico

La 10ª stagione inizierà a Città del Messico il 13 gennaio 2024 e proseguirà attraverso luoghi iconici come Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Tokyo, Monaco, Berlino e Shanghai. In particolare, la tappa di Tokyo supporta l’iniziativa Zero Emission Vehicle della città, in linea con la missione ambientale del campionato.

L’ABB FIA Formula E World Championship continua a ridefinire i confini del motorsport, promuovendo la tecnologia elettrica e l’innovazione, e la stagione n°10 è destinata ad essere un capitolo entusiasmante in questa evoluzione continua.