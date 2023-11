Bugatti Bolide: ecco l’abitacolo della nuova hypercar [FOTO]

Guidare la Bugatti Bolide, riservata esclusivamente alle piste, significa immergersi in un’esperienza sensoriale unica, dove ogni dettaglio è stato curato per esaltare il piacere di guida. Il cuore di questa avventura è l’abitacolo della Bolide, che richiama il mondo del motorsport e si distingue per un’artigianalità e lusso senza pari.

La monoscocca innovativa, leggera e resistente, è stata sviluppata appositamente per la nuova hypercar del brand francese. Ogni aspetto interno è stato progettato con cura, senza alcun compromesso in termini di prestazioni e comfort. A differenza della gamma Chiron, la nuova Bolide presenta un abitacolo esclusivo, con sedili da corsa ottimizzati, un volante high-tech e delle disposizioni personalizzate che assicurano sicurezza, comodità e prestazioni.

Il volante riprende il tema X presente anche all’esterno

Il design esterno, caratterizzato da fanali a forma di X e da un imponente scarico centrale, si riflette anche nell’abitacolo. Il volante, con una struttura centrale che riprende il tema X, è progettato per trasmettere totale fiducia al pilota, fondendo l’esperienza di guida con la vettura stessa, soprattutto nelle condizioni estreme tipiche delle piste.

Il volante, oltre ad essere un capolavoro in termini di design, diventa un pezzo d’arte quando la nuova Bugatti Bolide è ferma, potendo essere rimosso ed esposto come elemento decorativo. La sua progettazione ha beneficiato di software di modellazione all’avanguardia, permettendo ai designer della casa automobilistica francese di modellare il volante e i suoi componenti con estrema precisione.

Importanti feedback dei piloti collaudatori Bugatti hanno influenzato la progettazione del volante, che presenta un design compatto ed ergonomico, con otto pulsanti chiave posizionati strategicamente per una funzionalità ottimale durante la guida ad alta velocità.

Due modalità di visualizzazione disponibili

Per una guida in pista, l’hypercar necessita di trasmettere dati in tempo reale al pilota in modo preciso e intuitivo. Sono disponibili due modalità di visualizzazione: una per dati complessi e sofisticati richiesti dai piloti collaudatori e l’altra per fornire informazioni chiave al cliente, consentendo una maggiore familiarità con il veicolo.

L’estetica unica del tema X si estende anche ai sedili della vettura, con un trattamento che si fonde perfettamente nell’abitacolo. I sedili, fissati direttamente sulla monoscocca, garantiscono una connessione continua tra pilota e auto, senza compromettere il comfort.

La Bugatti Bolide ha dei sedili fissi

La Bolide è la prima Bugatti ad avere dei sedili fissi, progettati per garantire la posizione perfetta per una guida ad alte prestazioni in pista. Sono disponibili quattro diverse dimensioni dei sedili, personalizzabili con materiali come pelle, suede, nappa e Alcantara.

Infine, il sistema di climatizzazione light, essenziale per mantenere fresco il pilota, presenta un design simmetrico con quattro tubi e ugelli in alluminio, che richiama l’esterno della Bolide. Con il processo di personalizzazione ormai in fase finale, gli esperti di Bugatti stanno apportando gli ultimi aggiustamenti per garantire che ogni esemplare della Bugatti Bolide sia ineguagliabile sotto ogni aspetto.