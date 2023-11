VinFast VF 7: debutta il nuovo crossover 100% elettrico [FOTO]

VinFast ha svelato nelle scorse ore un nuovo crossover completamente elettrico con il nome di VinFast VF 7. Lanciato in Vietnam, questo modello si distingue per il suo design elegante e moderno, con una striscia luminosa a LED a forma di ala d’uccello e delle maniglie delle portiere a scomparsa.

Le sue dimensioni sono significative: 4545 mm di lunghezza e 2840 mm di passo. L’abitacolo del nuovo VF 7, con un approccio minimalista, è dotato di un sistema di infotainment con display da 12.9 pollici e supporto Android Auto e Apple CarPlay.

Promette fino a 431 km di autonomia con una sola ricarica

I sedili in pelle vegana, il display head-up e l’innovativo cambio rendono l’esperienza di guida unica, con la variante Plus che aggiunge un tetto in vetro panoramico e un design bicolore. Sul fronte delle prestazioni, la versione base è alimentata da una batteria da 59,6 kWh, che supporta un motore elettrico da 177 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima.

Questo permette al crossover, ideale per la città, di raggiungere un’autonomia massima di 375 km nel ciclo WLTP. Il nuovo VinFast VF 7 Plus, invece, offre un doppio motore elettrico con trazione integrale, generando 354 CV e 500 Nm e offrendo una batteria più grande da 75,3 kWh che estende l’autonomia a 431 km. Inoltre, accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi.

Arriverà in altri mercati nel corso del 2024

Dal punto di vista della sicurezza, il nuovo crossover full electric è equipaggiato con sistemi di ultima generazione, come il cruise control adattivo, il rilevamento dell’angolo cieco, la frenata automatica d’emergenza e un sistema di avviso di collisione frontale. Non mancano l’allerta per il traffico incrociato posteriore, l’avviso di uscita dalla corsia e un sistema di telecamere con vista panoramica.

In Vietnam, i prezzi partono da 999 milioni di dong (37.894 €), arrivando fino a 1199 miliardi di dong (45.481 €) per la variante Plus. Tuttavia, è possibile ottenere uno sconto noleggiando separatamente la batteria. Le prenotazioni per il nuovo VinFast VF 7 inizieranno il 2 dicembre, con le consegne in Vietnam previste per l’inizio del 2024. Il crossover sarà successivamente disponibile anche in altri mercati, tra cui gli Stati Uniti.