Hyundai Ioniq 5 Robotaxi: partita la produzione nel nuovo centro di Singapore

Nell’ambito del trasporto a guida autonoma, Hyundai – in collaborazione con Motional (leader mondiale nella tecnologia autonoma) – ha annunciato una svolta significativa: la produzione dell’avanzata Hyundai Ioniq 5 Robotaxi presso lo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS). Questo veicolo rappresenta un passo decisivo verso il futuro della mobilità, con l’inizio dei servizi commerciali negli Stati Uniti previsto per il 2024. Il nuovo HMGICS si distingue come primo hub globale di innovazione per la casa automobilistica sudcoreana, dedicato all’esplorazione e alla realizzazione di soluzioni innovative nel campo della mobilità.

La produzione della Ioniq 5 Robotaxi, sviluppata in collaborazione con Motional, segna un’importante pietra miliare in questo viaggio verso il futuro della mobilità autonoma. Inoltre, Motional e Hyundai hanno ottenuto un riconoscimento significativo: la versione robotaxi della Hyundai Ioniq 5 è uno dei primi veicoli con guida autonoma di Livello 4 SAE a ricevere la certificazione secondo gli Standard Federali di Sicurezza dei Veicoli Motorizzati (FMVSS) degli Stati Uniti.

Tale certificazione riflette il rigoroso programma di sviluppo e test a cui è stato sottoposto l’EV, assicurando la sua affidabilità e sicurezza. Karl Iagnemma, presidente e CEO di Motional, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione con il brand coreano per sviluppare un robotaxi all’avanguardia, conforme agli standard federali e pronto per una commercializzazione su larga scala.

Hong Bum Jung, CEO di HMGICS, ha invece evidenziato il ruolo cruciale del centro nell’evoluzione della Hyundai Ioniq 5 Robotaxi dalla fase di sviluppo alla realtà produttiva. La missione dello Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore è rivoluzionare la catena del valore della mobilità, sviluppando e producendo soluzioni di mobilità avanzate e variegate. La collaborazione con Motional è un passo fondamentale in questo percorso innovativo.

È stata già costruita una flotta iniziale di prototipi per scopi di test

Il nuovo Innovation Center di Singapore vanta tecnologie avanzate, con automazione di alto livello e sistemi di monitoraggio e valutazione dei dati in tempo reale, oltre a strutture di test e un centro di calibrazione specifici per la produzione di veicoli autonomi. Un team di Motional è stato dispiegato in loco per assistere nella produzione, occupandosi di diagnosi critiche, sviluppo software, calibrazione e validazione per garantire che ogni Ioniq 5 Robotaxi rispetti le specifiche esatte e sia pronto per l’impiego.

La preparazione per la produzione dell’innovativo robotaxi a guida autonoma da parte di Motional e Hyundai include lo sviluppo di una serie limitata di prototipi, testati negli Stati Uniti e a Singapore per oltre un anno.

La flotta iniziale ha recentemente completato una serie di valutazioni per dimostrare la qualità, le prestazioni e la maturità della tecnologia di guida autonoma. La produzione commerciale è già in corso e i primi esemplari sono arrivati nel centro di Motional presente negli Stati Uniti, dove sono sottoposti a un rigoroso processo di test e validazione della sicurezza, prima dell’inizio del servizio commerciale il prossimo anno.