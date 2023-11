Salone di Torino torna dopo cinque anni con l’edizione 2024

Il Salone di Torino 2024 segna il ritorno di un evento iconico nell’ambito automobilistico, radicando la sua presenza nel cuore di Torino, una città che ha plasmato la storia dell’auto. Questa rinascita, sostenuta da figure influenti quali Alberto Cirio, Stefano Lo Russo, Andrea Tronzano e Domenico Carretta, insieme ad Andrea Levy, promette di riscrivere il futuro dell’automotive con un focus su sostenibilità e innovazione.

Torino si prepara ad accogliere il Salone Auto Torino 2024, una celebrazione unica che trasforma le strade della città in una galleria a cielo aperto, dove il passato glorioso dell’automobile incontra il futuro ecosostenibile. Piazza Carlo Felice, Piazza Castello e la Piazzetta Reale diventeranno i palcoscenici di questo straordinario evento, offrendo ai visitatori un’esperienza unica, tra auto d’epoca e le più recenti innovazioni a zero emissioni.

L’evento si distingue per la sua natura inclusiva e accessibile, garantita dal Free Pass Salone. Questo biglietto elettronico gratuito non solo facilita l’accesso a test drive di veicoli all’avanguardia, ma offre anche vantaggi esclusivi come sconti nei musei e nei trasporti pubblici, incentivando così un flusso turistico sostenibile verso la città. L’Autolook Awards, in collaborazione con Autolook, riconoscerà l’eccellenza nella comunicazione nel motorsport, evidenziando l’impegno di Torino nel promuovere il progresso automobilistico.

Le dichiarazioni dei dirigenti

I commenti di Alberto Cirio e Stefano Lo Russo riflettono un sentimento di orgoglio e di determinazione a riportare Torino al centro dell’industria automobilistica, sottolineando l’importanza di questo evento non solo come celebrazione della storia automobilistica, ma anche come catalizzatore di innovazione e sostenibilità.

Andrea Tronzano e Domenico Carretta sottolineano ulteriormente l’importanza del nuovo salone automobilistico per l’economia locale e per il turismo, ribadendo l’importanza strategica del settore automotive per la Regione Piemonte.