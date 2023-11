Sergio Mattarella: ‘C’è bisogno di un cambiamento per aumentare la sicurezza su strada’

In Italia, la sicurezza stradale emerge come una priorità inderogabile per tutelare la vita e l’incolumità dei cittadini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evidenziato la gravità del fenomeno delle vittime della strada, sottolineando come questo tragico bilancio colpisca quotidianamente famiglie e comunità, con una particolare incidenza sui giovani e gli utenti vulnerabili.

In occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada (19 novembre 2023), il Capo dello Stato ha ribadito l’urgenza di un cambiamento, auspicando interventi immediati e concreti. La sfida della sicurezza stradale, secondo Mattarella, va oltre la mera prevenzione degli incidenti.

Si tratta di una responsabilità collettiva che coinvolge autorità, case automobilistiche e cittadini, richiedendo un impegno congiunto per rendere le strade un ambiente più sicuro. In questo contesto, il Presidente ha sottolineato il valore dei diritti costituzionali come la vita, la salute e la libertà di movimento, che possono essere minacciati da comportamenti imprudenti o distrazioni fatali.

L’importanza del Quadro strategico

Per far fronte a questa emergenza, Mattarella ha messo in luce l’importanza degli strumenti proposti dall’Unione Europea, come il Quadro strategico, che invita gli Stati membri ad adottare misure per la sicurezza delle infrastrutture, dei veicoli e degli utenti. L’obiettivo è una progressiva riduzione del numero delle vittime, fino all’ambizioso traguardo di azzerarlo.

Infine, Sergio Mattarella ha chiamato all’azione per promuovere una cultura della responsabilità alla guida, rivolgendo un appello alle giovani generazioni e agli adulti. L’intento è aumentare la consapevolezza dei rischi associati alla circolazione quotidiana, in un contesto in cui ogni azione imprudente può avere conseguenze irreversibili.

La visione del Capo dello Stato riflette la necessità di un approccio multidimensionale alla sicurezza stradale, che coinvolga tutti gli attori della società per garantire un futuro più sicuro sulle strade italiane.