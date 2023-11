Polestar, Alexander Lutz: ‘Siamo grati all’Italia per questo primo anno di successo’

In Italia, Polestar ha recentemente celebrato un anno dalla sua introduzione nel mercato nazionale. Con la sede centrale a Milano, la casa automobilistica svedese si è rapidamente affermata nel settore automotive italiano grazie alla sua offerta distintiva e all’innovazione continua.

Il costruttore svedese sta attualmente ampliando la sua offerta di veicoli elettrici di lusso. Dalla Polestar 2, già presente sul mercato, che vanta un’autonomia fino a 655 km, una potenza massima di 476 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi, la gamma si arricchirà presto con l’aggiunta dei SUV elettrici di lusso Polestar 3 e 4, previsti per il 2024. Inoltre, entro il 2026, il produttore di veicoli elettrici prevede di lanciare altri due modelli di lusso: la Polestar 5 (una GT elettrica a quattro porte) e 6 (una roadster elettrica).

Alexander Lutz, Head of Polestar Italia, ha dichiarato: “In occasione del nostro primo anniversario in Italia, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine. Ringraziamo i nostri stimati clienti per la fiducia accordataci, i preziosi partner per la collaborazione instaurata e il nostro team dedicato per l’impegno costante. Il caloroso benvenuto ricevuto in Italia ha reso questo percorso ancora più significativo. Polestar si impegna a mantenere il suo status di marchio esclusivo, contribuendo in modo continuativo a plasmare un futuro sostenibile. Con il vostro prezioso sostegno, guardiamo fiduciosi al futuro, pronti a ridefinire gli standard dell’industria automobilistica e a contribuire attivamente alla transizione verso una mobilità elettrica”.

Il 28 novembre aprirà a Roma il secondo Polestar Space italiano

Per rafforzare la sua presenza in Italia, Polestar ha inaugurato il suo primo showroom, il Polestar Space, a Milano e si appresta ad aprire un secondo punto vendita a Roma il 28 novembre. Questi spazi offrono un’esperienza cliente unica e moderna, in linea con l’approccio online-first del marchio. Degli specialisti assistono i clienti in ogni fase dell’acquisto, dalla configurazione del veicolo alla scelta dei servizi finanziari più adatti, sia online che nei Polestar Space.

Il processo di acquisto è stato pensato per massimizzare la comodità dei clienti, permettendo loro di risparmiare tempo e di evitare spostamenti. Inoltre, l’opportunità di effettuare test drive aggiunge valore all’esperienza d’acquisto, offrendo ai potenziali acquirenti la possibilità di vivere in prima persona le prestazioni e le caratteristiche dei veicoli. Le auto possono essere ritirate personalmente nei Polestar Space di Milano e Roma, in uno dei 66 punti della rete distributiva Volvo oppure consegnate direttamente a casa del cliente tramite il servizio Home Delivery.