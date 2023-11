Porsche: inaugurato in Italia il nuovo Centro Milano Nord

Il settore automobilistico italiano sta vivendo una rivoluzione guidata da Porsche attraverso il Centro Porsche Milano Nord, che si posiziona all’avanguardia di questa trasformazione. La filosofia innovativa del marchio tedesco, ribattezzata “Destination Porsche”, si propone di trasformare i tradizionali showroom in veri e propri punti di incontro, focalizzati non solo sui prodotti ma anche sull’esperienza […]

Il settore automobilistico italiano sta vivendo una rivoluzione guidata da Porsche attraverso il Centro Porsche Milano Nord, che si posiziona all’avanguardia di questa trasformazione. La filosofia innovativa del marchio tedesco, ribattezzata “Destination Porsche”, si propone di trasformare i tradizionali showroom in veri e propri punti di incontro, focalizzati non solo sui prodotti ma anche sull’esperienza complessiva del cliente.

La concessionaria di Milano, parte integrante di Porsche Retail Italia, si è già adeguata a questa nuova identità aziendale, seguendo l’esempio di altre sedi italiane. Tale trasformazione implica una ristrutturazione radicale degli spazi, iniziata a marzo 2023, che mira a fondere tradizione e innovazione, un binomio caratteristico della casa automobilistica tedesca.

Il design interno e quello esterno è stato curato in ogni minimo dettaglio

Il design esterno e interno del Centro Porsche Milano Nord è stato curato per riflettere l’eccellenza e l’eredità dello storico costruttore. La facciata, ispirata alle linee dell’iconica Porsche 911, accoglie i visitatori in un ambiente caldo e accattivante.

All’interno, diverse aree tematiche offrono un’immersione completa nel mondo Porsche, dalle ultime novità in termini di prodotto fino all’area dedicata ai veicoli E-Performance. Si aggiungono spazi unici come la Fitting Lounge di Porsche Exclusive Manufaktur, dove i sogni degli appassionati prendono forma.

Le dichiarazioni di Pietro Innocenti

Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, ha sottolineato l’importanza di questa nuova direzione, che mira ad offrire un’esperienza di lusso informale e centrata sul cliente. L’impegno verso la digitalizzazione è un altro aspetto cruciale di “Destination Porsche”, con display touch interattivi e soluzioni digitali avanzate, come la firma elettronica e il processo di accettazione digitale, che verranno implementati a breve.

L’espansione del primo piano del Centro Porsche Milano Nord, con l’aggiunta di sale riunioni, uffici e aree relax, è stata pensata per migliorare l’ambiente di lavoro e la funzionalità dello spazio. Inoltre, la nuova Porscheplatz – un’area comune progettata per favorire la socializzazione e il relax – dimostra l’attenzione del brand tedesco verso il benessere dei suoi clienti e visitatori.

Il progetto “Destination Porsche” è destinato ad espandersi in tutti i 31 Centri Porsche presenti in Italia, rappresentando una nuova era per il marchio e per l’esperienza dei clienti nel settore automobilistico di lusso.