Cadillac Optiq 2025: svelato in anteprima il nuovo crossover elettrico [FOTO]

Il panorama delle auto elettriche è in rapida evoluzione e, in questo contesto dinamico, emerge la Cadillac Optiq 2025, un SUV compatto elettrico che si posiziona come punto d’ingresso nella gamma EV di Cadillac in Nord America. Al di sotto della lussuosa Lyriq, la nuova Optiq si distingue per la sua dinamica di guida vivace, progettata per soddisfare i clienti del segmento di lusso a livello globale. Le specifiche dettagliate e le caratteristiche, oltre ai prezzi, saranno svelate l’anno prossimo.

Il nuovo modello promette di unire un’esperienza di guida energica con un fascino globale e, si caratterizza per una serie di elementi di design distintivi. Tra questi, spicca una piccola griglia completamente chiusa, affiancata da fari verticali, così come rivestimenti in nero lucido e prese d’aria inferiori.

Sarà offerto in tre versioni

Un elemento notevole del design della nuova Cadillac Optiq è la sua estetica bicolore, che si estende lungo la vettura con montanti A e tetto neri, abbinati a calotte degli specchietti retrovisori esterni e montante posteriore nero con grafica a coste. Le maniglie delle portiere a scomparsa e i cerchi da 21”, avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport 4 SUV, aggiungono un tocco di eleganza e sportività al nuovo crossover a zero emissioni.

La parte posteriore è più sobria in confronto, ma si distingue per i fanali divisi che rimandano a quelle dell’Escalade IQ, una finestra posteriore angolare e un portellone posteriore dal design ricercato. Un dettaglio interessante è la porta di ricarica collocata sul parafango anteriore, decorata con il badge sporgente di Cadillac.

In termini di dimensioni, la Cadillac Optiq 2025 propone una lunghezza di 4821 mm e un passo di 2954 mm. Per il mercato cinese, il SUV proporrà un singolo motore elettrico da 204 CV e 245 CV, in base alla versione scelta. Sarà disponibile anche una variante con doppio propulsore elettrico e trazione integrale, che dovrebbe offrire una potenza totale di 287 CV.