Renault e Dacia conquistano un importante riconoscimento

Il Gruppo Renault ha conquistato un importante riconoscimento grazie a Dacia e Renault, essendo state entrambe nominate per il Miglior Customer Service 2024. Questo premio, assegnato da Viséo Customer Insights e consegnato personalmente a Sylvain Devos – direttore post-vendita, commercio e qualità Francia, riflette l’alta qualità del servizio clienti offerto dalle due case automobilistiche, una francese e l’altra rumena.

Per otto settimane, un’attenta campagna di mystery shopping ha valutato la qualità delle interazioni tra i due marchi e i loro clienti, comprendendo telefonate, e-mail, ricerche su Internet, contatti social e chat.

Tale analisi ha incluso per la prima volta anche Dacia, esaminando il suo sito Web e valutando le richieste e i reclami avanzati dai clienti. Il riconoscimento ottenuto per l’ottavo anno consecutivo sottolinea l’impegno costante di Renault e di Dacia nell’ascoltare e soddisfare le esigenze dei clienti.

La qualità della relazione con la clientela si è rivelata un pilastro fondamentale per il successo di entrambi i brand del Gruppo Renault in un mercato altamente competitivo. Sylvain Devos ha espresso orgoglio e gratitudine per questo premio, considerandolo il risultato dell’impegno congiunto dei team delle due case automobilistiche e della loro rete di concessionarie. Il focus sulla soddisfazione del cliente è stata indicata come una delle priorità principali e strategiche per il Renault Group.