HWA EVO: in arrivo il restomod esclusivo della Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II

La rinascita di un’icona automobilistica è alle porte con l’imminente arrivo della HWA EVO, una nuova interpretazione rivoluzionaria della leggendaria Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II. Il nuovo progetto, realizzato da HWA AG – nota per il suo coinvolgimento nel motorsport, promette di combinare l’heritage di un modello storico con tecnologie all’avanguardia.

Prevista per la fine del 2025, la EVO si profila come un restomod in edizione limitata con soli 100 esemplari in programma, rendendolo un pezzo da collezione ancora più raro rispetto al modello su cui si basa.

La collaborazione con Curated, un’azienda americana specializzata in auto sportive d’epoca e restomod, segna un passo importante nella realizzazione di questo ambizioso veicolo. Ricordiamo che Mercedes ha presentato l’originale 190 E 2.5-16 Evo II nel 1990 in soli 502 esemplari. La nuova HWA EVO mira a superare questa esclusività.

Il restomod utilizzerà come base di partenza la più comune W201

È interessante sottolineare la partecipazione del noto designer Khyzyl Saleem, che ha rivelato il suo coinvolgimento nel progetto attraverso un post pubblicato su Instagram. Saleem cita la sua interpretazione del 2022 della Mercedes 190 EVO III come fonte d’ispirazione per questo nuovo progetto, come dimostrano le immagini ufficiali che presentano un’evoluzione estetica marcata, con parafanghi allargati e cerchi più grandi.

A differenza del modello originale, la HWA EVO non sacrificherà gli esemplari storici della Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II, ma sarà basata sulla più comune W201. Ricordiamo che la 190 E 2.5-16 Evo II originale era equipaggiata con un quattro cilindri 16V da 2.5 litri sviluppato da Cosworth e ottimizzato da AMG, capace di erogare 235 CV di potenza, oltre a vantare delle sospensioni regolabili e un body kit completo.

Le consegne del nuovo progetto di HWA AG sono previste per la fine del 2025, con un prezzo di partenza di 714.000 €, posizionandolo come un oggetto del desiderio per i collezionisti più abbienti.