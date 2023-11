Hyvia presenta la nuova architettura del Renault Master Van H2-Tech a Solutrans 2023

Hyvia, leader emergente nella mobilità ad idrogeno, sta spingendo i confini dell’innovazione. Al Salone Solutrans 2023 (21-25 novembre al Lyon Eurexpo), il brand del Gruppo Renault ha dimostrato il suo impegno per il futuro della mobilità sostenibile, presentando il Renault Master Van H2-Tech, la nuova generazione di furgone alimentata ad idrogeno.

Con l’expertise congiunta di Renault Group e Plug, Hyvia si posiziona come un attore chiave nel mercato dei veicoli commerciali leggeri a idrogeno, puntando a conquistare il 30% di questo segmento entro il 2030.

Il modello a zero emissioni propone fino a 320 km di autonomia

Il nuovo Master Van H2-Tech, disponibile nel corso del secondo trimestre del 2024, rappresenta un passo avanti significativo in termini di tecnologia e prestazioni. Il furgone a zero emissioni offre un’autonomia massima di 320 km nel ciclo WLTC, preservando l’autonomia anche in condizioni di freddo. La sua architettura Dual Power ottimizza l’efficienza energetica e sarà disponibile in tre versioni con diverse capacità di carico.

Inoltre, Hyvia ha annunciato la versione L3H3+ del Renault Master Van H2-Tech, già disponibile per i test drive a Solutrans. Questa versione, ideale per le consegne intensive, offre zero emissioni e un’autonomia di 405 km, con tempi di rifornimento di soli 5 minuti.

Guardando al futuro, Hyvia sta sviluppando una nuova generazione di furgoni a idrogeno basati sul nuovo Renault Master, prevista per il 2025. Questi veicoli verranno prodotti nello stabilimento Renault di Batilly (Francia) e beneficeranno di tecnologia avanzata di idrogeno prodotta nel sito Hyvia a Flins (Francia).

Hyvia sta anche costruendo un ecosistema completo a supporto dell’idrogeno, offrendo soluzioni di rifornimento innovative come HYWELL in partnership con Atawey, e servizi finanziari personalizzati per agevolare l’accesso ai suoi veicoli. Infine, il marchio del Gruppo Renault sta implementando servizi post-vendita dedicati ai veicoli a idrogeno, sfruttando la crescente competenza della rete Renault Pro+ in questa tecnologia all’avanguardia.