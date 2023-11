Motor Valley Fest 2024: annunciate le date della prossima edizione

La Motor Valley Fest 2024, il celebre festival a cielo aperto che si svolge nel cuore dell’Emilia-Romagna, ritorna a Modena, conosciuta a livello mondiale anche come la Terra dei Motori. Questo evento di grande rilievo, completamente gratuito, si terrà dal 2 al 5 maggio 2024, offrendo un weekend ricco di scoperte nel mondo dell’automobilismo.

Visitatori e professionisti del settore potranno immergersi nell’eccellenza motoristica italiana, con un’ampia varietà di eventi pensati sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori. L’edizione 2024 promette di essere un’esperienza eccezionale grazie all’inclusione del format “Innovation & Talents”, che mette in primo piano le nuove proposte di mobilità alternativa.

La partecipazione di giovani universitari e grandi brand evidenzia l’importanza della collaborazione tra l’innovazione accademica e l’industria automobilistica. Inoltre, la Motor Valley Fest sarà un’occasione unica per discutere il futuro dell’automotive con esperti del settore, sia nazionali che internazionali, attraverso convegni e tavole rotonde.

Le dichiarazioni di Stefano Bonaccini e Gian Carlo Muzzarelli

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha sottolineato l’importanza di questo evento per il territorio, evidenziando l’impegno nella transizione energetica, un tema importante anche nel settore automobilistico. La Motor Valley è riconosciuta per l’eccellenza dei suoi marchi, come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati e Maserati, che già lavorano verso questo obiettivo. Bonaccini mette in risalto anche il ruolo della Regione Emilia-Romagna come centro di innovazione e ricerca grazie agli investimenti congiunti di Regione, Università e industrie automobilistiche.

Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, ha descritto la Motor Valley Fest come un’opportunità di confronto di livello internazionale e un momento di apprendimento sulla rivoluzione dell’elettrico, dell’idrogeno e della guida autonoma. Il festival non è solo un evento per gli appassionati di motori ma anche un’occasione culturale, con musei aperti, parate, raduni di auto e moto e una serie di eventi enogastronomici che animano la città.