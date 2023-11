Lucid Gravity: debutta il nuovo SUV di lusso 100% elettrico e a sette posti [FOTO]

Nel panorama dei SUV 100% elettrici, il nuovo Lucid Gravity si posiziona come un vero game-changer, segnando un passo decisivo verso l’innovazione nel settore. Questo SUV elettrico a tre file, progettato da Lucid Motors, offre un connubio di lusso e versatilità, con una capacità di ospitare fino a sette persone adulte.

Con un’autonomia prevista di oltre 708 km con una sola ricarica, il nuovo Gravity supera le convenzionali aspettative per i SUV elettrici a sette posti. Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid Motors, ha evidenziato l’importanza del Gravity nella gamma della casa: “Il nuovo Lucid Gravity rappresenta un balzo in avanti per la nostra tecnologia. Offre uno spazio e una manovrabilità senza precedenti, in un veicolo che combina lusso e versatilità con l’esperienza di guida tipica di Lucid”.

Design e funzionalità: un equilibrio perfetto

Derek Jenkins, Senior Vice President of Design and Brand di Lucid Motors, ha invece messo in luce l’approccio innovativo nel design di Gravity: “Abbiamo massimizzato spaziosità, efficienza aerodinamica e utilità, creando un SUV elettrico che unisce attributi inediti. L’esterno del Gravity, con un coefficiente di resistenza aerodinamica target inferiore a 0,24, esemplifica l’armonia fra estetica e utilità, mentre l’interno offre una spaziosità notevole, con sedili della seconda e terza fila ripiegabili per un totale di oltre 3,17 m³ di spazio di carico utilizzabile”.

Il Lucid Gravity promette prestazioni eccellenti grazie alla nuova piattaforma e alla tecnologia propulsiva proprietaria ultra-compatta della casa americana, permettendo un’accelerazione da 0 a 96 km/h in meno di 3,5 secondi. Offre anche una capacità di carico di oltre 680 kg e una capacità di traino aggiuntiva di 2722 kg.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

Eric Bach, Senior Vice President of Product and Chief Engineer di Lucid Motors, ha sottolineato l’importanza dell’efficienza e della sostenibilità nel nuovo Gravity: “Abbiamo realizzato un veicolo ecocompatibile con spirito da supercar grazie a una batteria più, e leggera. Il Gravity adotta inoltre un’architettura sopra i 900V e sistemi di ricarica ultra-rapidi, permettendo di aggiungere fino a 322 km di autonomia in circa 15 minuti”.

L’esperienza di lusso all’interno del Lucid Gravity è progettata sia per il corpo che per la mente, con materiali scelti meticolosamente e funzioni di benessere interattive come Lucid Sanctuary e Lucid Spaces. Queste esperienze trasformano l’abitacolo in un’oasi di tranquillità, offrendo un ambiente perfetto per la mindfulness.

Il nuovo modello completamente elettrico sarà disponibile sotto gli 80.000 $ (73.681,61 €) nel segmento dei SUV di grandi dimensioni premium. La produzione inizierà verso la fine del 2024, ma i clienti interessanti possono già registrare il loro interesse sul sito Web ufficiale di Lucid Motors.