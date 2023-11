Hyundai: Amazon inizierà a vendere i veicoli del brand dal 2024

Hyundai e il gigante dell’e-commerce Amazon ha annunciato una nuova collaborazione strategica che segna un importante passo avanti nel settore automobilistico e digitale. Con un occhio attento all’evoluzione del mercato statunitense, le due aziende hanno unito le forze per trasformare l’esperienza automobilistica, sottolineando l’impegno del brand sudcoreano verso la digitalizzazione e l’innovazione.

Amazon inizierà a vendere veicoli Hyundai dal 2024 attraverso il suo store negli USA. Questo non solo costituisce un progresso significativo per il mercato statunitense dell’auto, ma rappresenta anche un salto qualitativo nell’esperienza d’acquisto digitale. I clienti avranno la possibilità di scegliere la loro auto preferita direttamente online, selezionando tra vari modelli, allestimenti e colori e concludere l’acquisto in maniera semplice e intuitiva.

L’annuncio è avvenuto durante il Salone di Los Angeles 2023

Parallelamente, Hyundai ha scelto AWS (Amazon Web Services), la piattaforma di cloud computing di Amazon guidata da Andy Jassy, come fornitore cloud preferito. Tale mossa strategica permetterà al costruttore coreano di accelerare la sua trasformazione digitale, ottimizzando aree importanti come la produzione, la catena di fornitura e lo sviluppo di veicoli connessi.

L’annuncio è stato dato durante il Salone di Los Angeles 2023, dove è emersa chiaramente la visione di Hyundai, espressa dal suo presidente e CEO Jaehoon Chang, di puntare su un futuro di mobilità intelligente e sostenibile. La collaborazione con il colosso dell’e-commerce rappresenta un importante tassello in questa direzione.

Dal 2025, la casa automobilistica sudcoreana offrirà nei suoi veicoli di nuova generazione l’assistenza vocale Alexa, permettendo ai guidatori di sfruttare le stesse comodità che hanno in casa. Questo include l’uso di comandi vocali per ascoltare musica, gestire appuntamenti, controllare la smart home e ricevere aggiornamenti su traffico e meteo.