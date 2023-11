Renault Twingo 2026: primo assaggio della nuova elettrica economica

Con un evento dedicato ad Ampere, il Gruppo Renault ha svelato la sua ultima creazione: la nuova Renault Twingo. Questa innovativa auto elettrica rappresenta una svolta strategica per l’intero colosso francese nell’era elettrica, collaborando con colossi tecnologici come Qualcomm e Google.

La nuova Twingo si distingue per un design completamente rinnovato e per il suo motore 100% elettrico, un netto cambiamento rispetto ai precedenti modelli a benzina. Un aspetto notevole della nuova generazione è la sua efficienza energetica: consuma approssimativamente 10 kWh ogni 100 km. Tale efficienza è ideale per un uso urbano o suburbano, sebbene le specifiche esatte della batteria rimangano ancora da confermare.

Sarà un modello particolarmente economico

Con un prezzo inferiore ai 20.000 €, la Renault Twingo 2026 promette di essere un’opzione accessibile nel mercato europeo. Un altro vantaggio significativo è la sua compattezza: occupa il 20% in meno di spazio rispetto alla media delle auto europee, una caratteristica vantaggiosa nelle aree urbane congestionate.

La Twingo 2026 si pone come un’auto ecologica, riducendo dell’80% le emissioni di CO2 rispetto alle vetture con motore a combustione interna. Inoltre, Luca de Meo – CEO di Renault – ha evidenziato che la produzione della Twingo EV sarà localizzata in Europa, differenziandosi così dalla Dacia Spring, un’altra vettura elettrica economica del Renault Group ma prodotta in Cina.

La produzione dovrebbe partire a fine 2025

De Meo ha definito la nuova Twingo come un cambiamento radicale nel panorama automobilistico, con la produzione prevista per la fine del 2025. Ha inoltre sottolineato l’impegno del brand nell’adottare rapidamente innovazioni simili a quelle dei produttori cinesi, prevedendo il lancio della versione di serie come modello urbano nel corso del 2026.

Va notato che questa non è la prima versione completamente elettrica della Twingo: nel 2020, Renault aveva lanciato una versione Z.E. o E-Tech Electric, sebbene con meno successo della più economica Spring.

Infine, Luca de Meo ha sottolineato l’importanza della rete di concessionari di Renault, irrinunciabile nonostante la crescente tendenza verso gli acquisti online, affermando che i clienti potranno comunque ordinare la loro Renault elettrica preferita tramite internet.