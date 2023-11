BMW termina la produzione di motori termici in Germania

L’industria automobilistica è in costante evoluzione, e uno dei brand più iconici in questo settore, BMW, è al centro di importanti trasformazioni. Recentemente, il marchio bavarese ha annunciato la fine della produzione di motori a combustione interna presso il suo stabilimento di Monaco di Baviera. Questo rappresenta una svolta storica per la casa automobilistica, segnando la fine di un’era.

Nonostante la produzione di propulsori endotermici a Monaco sia giunta al termine, con l’ultimo V8 prodotto il 10 novembre, Bimmer non si ferma. La casa automobilistica tedesca si sta preparando per una nuova fase, puntando sulla riconfigurazione della fabbrica tedesca per la produzione di veicoli elettrici.

Già dal 2021, il sito di Monaco ha avviato la produzione della BMW i4 100% elettrica e si appresta ad essere il fulcro per i futuri veicoli elettrici basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Diversamente da molti suoi concorrenti, il brand bavarese non ha fissato una data precisa per l’interruzione della produzione di veicoli termici.

BMW, infatti, rimane scettica sulla possibilità di un passaggio completo alla propulsione elettrica entro il 2030, come promesso da altri produttori. In risposta a questo scenario, l’azienda continuerà a commercializzare sia veicoli tradizionali che a zero emissioni in molti mercati del mondo.

Nello stabilimento di Monaco lavorano circa 1200 persone

La transizione del brand verso gli EV non è limitata però allo stabilimento di Monaco. In Germania, altri modelli elettrici vengono prodotti in altri impianti, tra cui quello di Dingolfing e quello di Ratisbona. Qui vengono assemblati iX, i5, i7, iX1 e iX2.

È interessante notare che, nonostante la transizione verso l’elettrico, la piattaforma Neue Klasse è stata progettata per supportare anche le auto alimentate da motori termici, dimostrando che la casa automobilistica tedesca non ha ancora abbandonato completamente questa tecnologia. Infine, i lavoratori dello stabilimento di Monaco (circa 1200) saranno ricollocati in altri ruoli o in altre fabbriche di BMW.