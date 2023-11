Pininfarina annuncia importanti nomine in Cina

Pininfarina rafforza la sua presenza nel mercato cinese con due nomine chiave nella sua sede di Shanghai, sottolineando il suo impegno in Cina. Silvio Angori, amministratore delegato del brand torinese, ha annunciato che Li Hanqing assumerà il ruolo di direttore generale di Pininfarina Shanghai mentre Matteo Fioravanti sarà il nuovo Senior Vice President Design, entrambi a partire dal 1° novembre 2023.

Con una laurea presso il Politecnico di Torino, Hanqing porta in Pininfarina Shanghai una profonda conoscenza del contesto italiano e un’esperienza decennale in industrie vitali per la casa automobilistica torinese. Le sue precedenti posizioni di leadership includono ruoli in Technicon Design Asia e Segula Technologies, preparandolo a guidare l’espansione commerciale di Pininfarina nel mercato cinese.

Fioravanti, con un’ampia esperienza nel design sia in Italia che in Cina, si unisce al team di Pininfarina Shanghai per guidare l’innovazione e l’espansione delle proposte creative dell’azienda nel mercato cinese. La sua esperienza comprende ruoli di rilievo in Fioravanti Srl e Technicon Design a Shanghai, dove ha affinato la sua comprensione del mercato cinese e la sua abilità nel design.

Le dichiarazioni di Felix Kilbertus

Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina, ha sottolineato l’importanza del design nel cuore dell’attività del costruttore torinese. Secondo lui, il design di Pininfarina attrae clienti in cerca di differenziazione e impatto nel mercato affollato. La presenza globale e le relazioni di Pininfarina, secondo Kilbertus, sono importanti per ampliare la presenza dei prodotti dei clienti nel mercato.

Le nuove nomine evidenziano l’importanza strategica del mercato cinese per la storica azienda italiana e la sua capacità di offrire design d’eccellenza in vari settori, migliorando il prestigio e il riconoscimento dei prodotti dei clienti.