Mercedes annuncia novità importanti per il suo stabilimento di Kassel

Hauke Schuler, attualmente a capo delle risorse umane nello stabilimento Mercedes di Kassel (Germania), è stato eletto nuovo responsabile del sito a partire dal 1° gennaio 2024. La fabbrica di Kassel, nota per essere il centro di competenza per assi convenzionali e sistemi di trazione elettrica, saluta così il suo attuale direttore Frank Lehmann, che andrà in pensione alla fine di febbraio 2024, dopo più di sei anni di guida e oltre 27 anni di carriera all’interno di Mercedes.

Yaris Pürsün, capo delle operazioni Globali Powersystems di Daimler Truck, ha espresso la sua gratitudine per l’impegno straordinario di Lehmann, sottolineando il ruolo importante che ha avuto nello sviluppo strategico ed economico dell’impianto tedesco, oltre che nell’orientamento del sito come centro di competenza per i sistemi di trazione elettrica.

Frank Lehmann lavora all’interno di Mercedes dal 1996

La carriera di Frank Lehmann, iniziata dopo aver conseguito un dottorato in ingegneria meccanica, lo ha visto impegnato in posizioni di rilievo, tra cui quella di ingegnere senior presso il Laboratorio di Macchine Utensili (WZL) dell’Università RWTH di Aquisgrana e come capo reparto presso Thyssen Handelsunion, prima di unirsi alla ex Daimler-Benz AG nel 1996.

Ha ricoperto ruoli importanti nella gestione degli acquisti strategici e in posizioni dirigenziali in diverse sedi della Stella a tre punte, incluso il ruolo di responsabile dello stabilimento produttivo a Aksaray (Turchia), prima di assumere la guida dello stabilimento di Kassel nel 2017.

Il successore, Hauke Schuler, vanta un’esperienza significativa all’interno del brand tedesco. Laureato in economia sociale presso l’Università Georg-August di Gottinga, con specializzazione in gestione aziendale, diritto del lavoro e psicologia aziendale, Schuler si è unito alla ex DaimlerChrysler AG nel 1999. Ha ricoperto vari ruoli dirigenziali presso lo stabilimento Mercedes di Kassel, in aree come risorse umane, strategia e strategia di prodotto, prima di assumere il ruolo di capo delle risorse umane nel sito nel 2008. Schuler ha anche coordinato e gestito il lavoro di HR nella rete di produzione Global Powersystems di Daimler Truck.

Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per lo stabilimento della casa tedesca, riaffermando il suo ruolo come leader nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore automobilistico.