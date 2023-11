Mercedes: sette modelli adesso posso essere parcheggiati in modo automatico

Innovazione e tecnologia avanzata si fondono nei veicoli di Mercedes. La Stella a tre punte porta ora un’evoluzione rivoluzionaria nel parcheggio. L’Intelligent Park Pilot, un sistema di parcheggio altamente automatizzato (Livello SAE 4), ora disponibile non solo per la Classe S, ma anche per la nuova Classe E (sia berlina che station wagon), per l’EQE SUV e per l’EQS SUV (gli ultimi due modelli entrambi 100% elettrici).

Questa funzionalità consente ai proprietari di veicoli del marchio tedesco di guidare fino a un parcheggio, uscire dall’auto e dirigere la vettura a un posto prenotato tramite smartphone. L’Automated Valet Parking elimina la necessità di cercare parcheggio, trasformando completamente l’esperienza degli utenti, soprattutto in garage ristretti.

La nuova Classe S è stata la prima vettura ad avere il sistema Intelligent Park Pilot

Il sistema Intelligent Park Pilot è stato inizialmente lanciato in Germania per la Mercedes Classe S (versioni berlina e a passo lungo) prodotta da dicembre 2020, la Classe E ibrida plug-in (sia berlina che sw, ma escluse le varianti All-Terrain e a passo lungo) prodotta da giugno 2023, la EQS berlina, l’EQS SUV, la EQE berlina e l’EQE SUV (escludendo i modelli Maybach e AMG).

A novembre 2022, la casa automobilistica tedesca e Bosch hanno ricevuto la prima approvazione al mondo per l’uso commerciale della loro funzione di parcheggio altamente automatizzata e senza conducente in Germania. Il parcheggio APCOA P6 dell’Aeroporto di Stoccarda è stato il primo al mondo ad offrire il servizio di Automated Valet Parking ai clienti Mercedes, vantando una posizione ideale accanto al terminal dell’aeroporto.

Per utilizzare i servizi Mercedes me connect, gli utenti devono avere un ID Mercedes me personale e accettare le condizioni d’uso dei servizi Mercedes me connect. Il veicolo in questione deve essere registrato sull’account utente. Allo scadere del periodo iniziale, è possibile estendere il servizio Intelligent Park Pilot per i veicoli compatibili.

Infine, è utile sapere che la norma SAE J3016 definisce sei livelli di guida autonoma (Livello 0 a 5). Il Livello 4 indica un’alta automazione: il veicolo, in determinate condizioni (ad esempio in un parcheggio), può gestire autonomamente le situazioni di traffico.