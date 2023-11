Gilberto Pichetto: ‘È necessario un approccio equilibrato e realistico nella transizione energetica’

Nel contesto dell’attuale dibattito sui veicoli elettrici, Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – ha recentemente espresso considerazioni di rilievo durante il #FORUMAutoMotive 2023 a Milano. Il Ministro ha sottolineato l’importanza di un approccio equilibrato e realistico nella transizione energetica, evidenziando che la soluzione alle problematiche ambientali non è limitata esclusivamente ai veicoli elettrici.

Secondo Pichetto Fratin, è essenziale valutare realisticamente le emissioni e considerare soluzioni alternative, come i motori endotermici con emissioni compensabili, per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Affrontando la questione delle emissioni e dell’orientamento europeo in questo ambito, il Ministro ha evidenziato la necessità di trovare un equilibrio tra gli ideali e la realtà, riconoscendo le diverse posizioni tra i paesi europei. Questa visione riflette un approccio pragmatico alle sfide ambientali, che considera le specificità di ciascun Paese.

È importante perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione

Gilberto Pichetto Fratin ha poi sottolineato l’importanza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione non solo per rispettare gli standard ambientali, ma anche per mantenere e rafforzare la posizione dell’Italia come leader industriale, nonostante le sue limitazioni in termini di risorse naturali.

Il Ministro ha enfatizzato che l’Italia, con la sua storica capacità di trasformazione e innovazione, dovrebbe essere un modello per gli altri paesi, specialmente nel contesto della decarbonizzazione. Le ultime dichiarazioni di Pichetto rivelano un approccio olistico e lungimirante verso la transizione energetica, sottolineando l’importanza di soluzioni flessibili e realistiche per affrontare le sfide ambientali e industriali contemporanee.