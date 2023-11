Lexus LBX: potrebbe debuttare presto una versione con il motore della GR Yaris

Il Lexus LBX è un crossover compatto di fascia premium recentemente svelato, che si distingue come il più piccolo veicolo della gamma del marchio giapponese, rappresentando una fusione tra lusso e prestazioni interessanti.

Il nuovo LBX, costruito sulla piattaforma TNGA-B aggiornata, condivide le sue fondamenta con la Toyota Yaris e si avvicina maggiormente alla Yaris Cross a livello di struttura. Attualmente, è mosso da un tre cilindri ibrido da 1.5 litri, capace di erogare 136 CV di potenza. Tuttavia, le ultime novità emerse in rete indicano che Lexus starebbe pianificando una versione ad alte prestazioni, che potrebbe essere svelata al Salone di Tokyo 2024 (12-14 gennaio).

272 CV di potenza provenienti da un tre cilindri turbo

Fonti vicine alla casa automobilistica nipponica suggeriscono che questa nuova variante potrebbe essere equipaggiata con il motore turbo a tre cilindri da 1.6 litri della GR Yaris. Questa scelta rappresenterebbe una svolta significativa per il modello, raddoppiando la potenza a ben 272 CV, e segnando la prima volta che un veicolo non Toyota utilizzi questo propulsore.

La GR Yaris, famosa a livello mondiale, ha mostrato la sua forza tanto da essere scelto per la Corolla in Nord America. Ora, sarebbe giunto il momento anche dell’LBX di beneficiare di questa tecnologia avanzata. Secondo la rivista giapponese Mag-X, il Lexus LBX high performance potrebbe addirittura portare il badge GR (Gazoo Racing), un’altra novità assoluta per un veicolo non Toyota.

Novità estetiche che richiamano le alte prestazioni

La potente versione potrebbe incorporare anche il sistema di trazione integrale della GR Yaris, consentendo di spostare la maggior parte della coppia sull’anteriore o sul posteriore. In aggiunta, avrebbe cerchi più grandi e larghi, passaruota maggiorati e altri aggiornamenti visivi per far risaltare la sua potenza maggiore.

Inoltre, Mag-X riporta che l’LBX ad alte prestazioni potrebbe essere offerto sia con un cambio automatico a 8 velocità di nuova concezione che con un cambio manuale a 6 rapporti. Quest’ultima opzione segnerebbe il ritorno di una Lexus con tre pedali dal 2013, secondo quanto riportato da Drive.

Resta un’incognita sulla denominazione

Resta da vedere dove verrà posizionato il badge GR e se il veicolo si chiamerà Lexus GR LBX o riceverà la denominazione F della casa automobilistica giapponese usata per i modelli ad alte prestazioni, con uno stemma separato che indica che la potenza proviene da Gazoo Racing.

Nonostante le specifiche del nuovo modello non siano ancora chiare, l’attesa per la presentazione ufficiale prevista per gennaio non è lunga. Con l’arrivo di questa nuova iterazione, il crossover giapponese si candida a diventare un punto di riferimento nel suo segmento, unendo la tradizione di qualità Lexus con l’innovazione e le prestazioni della GR Yaris.