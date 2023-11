Adolfo Urso: ‘Nelle prossime settimane faremo un accordo con Stellantis’

In un recente intervento al Forum della Piccola Industria svoltosi a Pavia, Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy – ha condiviso prospettive significative riguardo il futuro del settore automobilistico in Italia. In particolare, Urso ha sottolineato l’importanza di un accordo imminente con Stellantis, enfatizzando che tale intesa rappresenterà una svolta per il settore automobilistico, con l’obiettivo di produrre 1 milione di veicoli nel Bel Paese.

L’accordo con il colosso italo-francese è al centro di un progetto ambizioso che prevede una revisione dei piani industriali stabiliti in precedenza. Questa mossa strategica si propone di rafforzare la produzione automobilistica in Italia, portando significative modifiche rispetto ai piani delineati durante il processo di fusione che ha dato vita a Stellantis.

Il Ministro, parlando con decisione e competenza, ha ribadito il suo impegno non solo nei confronti di Stellantis, ma anche verso altre case automobilistiche che operano nel mercato italiano, e ne sono parecchie. La visione delineata da Adolfo Urso è quella di una crescita sostenuta e significativa per l’industria automobilistica italiana, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’importanza di aziende leader come Stellantis nel panorama nazionale.

Queste dichiarazioni, rilasciate durante il Forum di Confindustria a Pavia e in collaborazione con ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), delineano un futuro promettente per l’industria automobilistica italiana, puntando su innovazione e crescita, con il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares al centro di questo ambizioso progetto.