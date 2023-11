Fiat, Olivier Francois: ‘Gli automobilisti tedeschi amano l’Italia e la nostra 500’

Nell’industria automobilistica, pochi modelli possono vantare il successo e la popolarità della Fiat 500, soprattutto sul mercato tedesco. Recentemente, i dati diffusi dall’Autorità Federale dei Trasporti Motorizzati della Germania (KBA) hanno rivelato un importante aumento delle vendite di questo iconico modello, superando addirittura i veicoli tradizionalmente in cima alla classifica nel paese.

Olivier Francois, CEO di Fiat, ha detto: “Vedere l’iconica 500 prendere la vetta assoluta del mercato tedesco segna la storia. La Germania è la culla dell’auto, i clienti tedeschi sono tra i più esigenti e competenti in fatto di auto. Hanno una forte tradizione e produttori nazionali riconosciuti nel mondo, ma amano l’Italia che è nota nel mondo per moda, cultura e Dolce Vita. Scegliendo la nostra icona hanno voluto portarsi a casa un pezzo di questa Italia, che la 500 rappresenta dimostrando il loro amore e la loro passione. La missione di Fiat inoltre è di offrire mobilità urbana sostenibile a tutti e, evidentemente, questo risponde anche alle esigenze dei nostri clienti tedeschi”.

Ad ottobre sono state immatricolate in Germania oltre 5000 Fiat 500

La crescita impressionante delle vendite della Fiat 500 in Germania è evidente: nel solo mese di ottobre, 5401 nuove unità hanno trovato casa presso gli automobilisti tedeschi, segnando un incremento del 17% rispetto al mese precedente. Questo dato non è isolato, ma fa parte di un trend più ampio che ha visto il marchio di Stellantis guadagnare un aumento del 9,9% nelle immatricolazioni nei primi 10 mesi del 2023, confrontato con lo stesso periodo del 2022.

Un altro trionfo per la 500 è la sua posizione dominante nel segmento A/B tra i veicoli elettrici a batteria con la Fiat 500 Elettrica a zero emissioni, che ha conquistato il primo posto in questa categoria. Tali risultati non sono solo un segno del forte appeal di Fiat in Germania, ma testimoniano anche l’adattabilità e l’innovazione che caratterizzano l’iconica city car, un modello capace di evolversi costantemente pur mantenendo il suo fascino intramontabile.