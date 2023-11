Polestar Synergy: potrebbe arrivare una versione di produzione

L’innovazione nell’ambito automobilistico raggiunge nuove vette con la rivoluzionaria Polestar Synergy, un concetto che potrebbe ridefinire l’intero panorama delle supercar. Maximillian Missoni, leader del design di Polestar, ha espresso grande entusiasmo per questo progetto, vedendo nella Synergy un potenziale fondamentale per il futuro della casa automobilistica 100% elettrica.

Sebbene non ci siano ancora piani concreti per la produzione, la risposta estremamente positiva ricevuta alla presentazione del concept a Monaco, unita alle competenze tecniche del team di Polestar, apre la strada a possibilità entusiasmanti per il futuro.

Alla base potrebbe avere un telaio monoscocca

Missoni ha sottolineato che, sebbene non sia ancora una decisione definitiva, l’idea di realizzare una supercar ispirata alla Synergy è fortemente allettante per il brand. Gli ingegneri Polestar nel Regno Unito hanno le competenze necessarie per trasformare questa ambiziosa visione in realtà.

Lo stesso team, che ha già sviluppato una nuova architettura in alluminio per le Polestar 5 e 6, è perfettamente attrezzato per la creazione di modelli particolari e ad alte prestazioni. Tuttavia, Missoni ha precisato ad Autocar che, in caso di produzione, la Polestar Synergy si baserà su un telaio monoscocca piuttosto che sulla nuova architettura in alluminio.

Il design esterno prende ispirazione dallo squalo martello

La Synergy si è guadagnata l’appellativo di supercar “fantasia” al suo debutto, rappresentando una fusione di tre modelli nati da un concorso di design. Dopo aver selezionato tre vincitori tra 600 partecipanti, il team di design del costruttore ha collaborato per sei mesi con questi talenti emergenti, due dei quali francesi per l’esterno e uno cinese per l’interno, per finalizzare il design del progetto.

Il risultato è un’auto che misura 1,07 metri di altezza e 4,65 metri di lunghezza, dotata di parafanghi imponenti, un grande splitter anteriore e una spettacolare barra luminosa posteriore. Il design esterno prende ispirazione dallo squalo martello, combinando durabilità emotiva e aggiornabilità tecnica.

L’interno, incentrato sulle prestazioni, presenta un solo sedile sportivo, un’imbracatura da corsa, un visore digitale e numerosi piccoli schermi che mostrano informazioni come la carica della batteria e la temperatura esterna. Un grande display digitale flottante sostituisce il cruscotto tradizionale mentre il volante stile yoke include un proprio display.