Seat e Volkswagen estendono la loro collaborazione con i fornitori per la produzione di EV

Seat S.A. ha annunciato annuncia un’importante evoluzione nel campo della mobilità elettrica. La società, parte integrante del Gruppo Volkswagen, si impegna profondamente nell’innovazione e nello sviluppo di soluzioni sostenibili. La sua ultima iniziativa vede l’assegnazione di oltre il 75% dei costi materiali del progetto Small BEV a fornitori spagnoli, un passo importante per la produzione di veicoli elettrici presso gli impianti di Martorell e Landaben.

La decisione di focalizzarsi sui fornitori locali non è solo un impegno verso l’efficienza, ma rappresenta anche un approccio strategico per accorciare la catena di fornitura globale. Questa iniziativa rientra nell’ambizioso piano di elettrificazione di Seat, volto a mantenere la competitività della Spagna come hub europeo per i veicoli elettrici.

Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la democratizzazione dell’accesso alla mobilità sostenibile in Europa, con veicoli elettrici prodotti in Spagna.

Un altro aspetto cruciale della strategia della casa automobilistica spagnola è il forte coinvolgimento dei fornitori nella transizione verso l’elettrificazione. L’azienda ha coinvolto più di 100 fornitori principali in un’ampia discussione su temi importanti relativi a questa trasformazione. L’enfasi è stata posta sulla collaborazione per affrontare le sfide future, garantendo qualità, rispetto delle scadenze, costi competitivi, trasparenza e anticipazione di potenziali problemi.

Marc Riera, vicepresidente esecutivo acquisti di Seat S.A., ha evidenziato l’importanza di guidare il cluster Small BEV per il Gruppo Volkswagen, sottolineando l’opportunità di rafforzare l’ecosistema di fornitori in Spagna e in Europa. Questo cluster rappresenta un passo significativo verso l’elettrificazione e l’innovazione tecnologica.

Importante investimento nello stabilimento di Martorell per la produzione di EV

Parallelamente a queste iniziative, Seat S.A. sta investendo 3 miliardi di euro per trasformare il proprio stabilimento principale in un centro di produzione di auto elettriche per il Gruppo VW. Tale trasformazione è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’azienda e vedrà la produzione del primo veicolo 100% elettrico, la Cupra Raval, a partire dal 2025.

La cooperazione strategica estesa ai fornitori è evidenziata anche dall’integrazione del 90% di essi nella Control Tower di Seat S.A., un sistema che offre informazioni in tempo reale per ottimizzare i processi produttivi e logistici e ridurre l’impatto ambientale.

Con un investimento di 10 miliardi di euro nel progetto Future: Fast Forward e nel cluster Small BEV, il marchio spagnolo non solo sta trasformando la Spagna in un hub europeo per la mobilità elettrica, ma sta anche contribuendo attivamente alla creazione di un ecosistema di fornitura sostenibile.

Ciò include un ulteriore investimento di 300 milioni di euro per una fabbrica di assemblaggio di sistemi di batterie a Martorell, ampliando così l’impegno dell’azienda nella rivoluzione elettrica del settore automobilistico.