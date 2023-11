Renault: Elisabeth Leriche è la nuova direttrice marketing in Italia

Nell’ambito automobilistico italiano, emerge una figura chiave come punto di riferimento nel settore: Elisabeth Leriche. La sua esperienza e competenza nel mondo del marketing e della gestione aziendale l’hanno portata a ricoprire, a partire dal 1° novembre 2023, il ruolo di direttrice marketing di Renault Italia. Questa nomina segna un punto di svolta significativo per il brand francese nel mercato italiano.

Nata a Roanne (Francia) nel 1972, Leriche ha consolidato le sue radici professionali sin dalla giovane età. Dopo aver conseguito la laurea in Management presso l’Essec Business School nel 1995, ha avviato la sua carriera nel marketing di prestigiosi luxury brand, tra cui Cartier e Guerlain, per poi unirsi a Publicis Italia nel 2001.

La sua carriera professionale l’ha portata ad entrare nel team italiano della casa automobilistica francese nel 2003, dove si è distinta nel gestire progetti di grande rilevanza come la Formula 1 ed eventi di ampia portata.

Prende il posto di Biagio Russo che passa ad Ampere

Elisabeth Leriche ha ricoperto diverse posizioni di rilievo all’interno del brand francese, tra cui quella di Advertising & CRM Manager nel 2008 e di Total Customer Experience Director nel 2019, un ruolo che le ha permesso di entrare nel Board di Renault Italia. La sua abilità nel gestire con efficacia il settore della qualità e dei servizi si è ulteriormente evidenziata quando, a marzo 2021, ha assunto la guida della direzione Qualità e Servizi.

La sua ascesa a direttrice marketing di Renault Italia non solo rafforza la sua presenza all’interno del team dirigente, ma segnala anche un importante passaggio di testimone, con Biagio Russo che lascia il posto a Leriche per assumere il ruolo di Full Life Management Leader in Ampere, la nuova business unit del Gruppo Renault.

Continuando a riportare all’amministratore delegato di Renault Italia Raffaele Fusilli, Elisabeth Leriche si trova ora al centro delle strategie di marketing e di posizionamento del costruttore francese nel contesto competitivo del mercato italiano.