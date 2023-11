Nuovo Opel Combo: il van compatto si aggiorna [FOTO]

Il settore dei veicoli commerciali leggeri vede un nuovo protagonista: l’Opel Combo 2024. Parliamo di un van compatto di ultima generazione che sintetizza innovazione e tradizione. La casa automobilistica tedesca ha infatti annunciato che, oltre a mantenere i pregi del modello precedente, questa versione è la prima nel suo segmento ad offrire l’avanzata tecnologia di illuminazione Intelli-Lux LED Matrix Light.

Il nuovo Combo si distingue per il suo frontale completamente ridisegnato, caratterizzato dal tipico Opel Vizor, e per un cruscotto digitale all’avanguardia. Il modello è disponibile anche come Opel Combo Electric a zero emissioni, che con una batteria da 50 kWh assicura un’autonomia massima di 330 km, evidenziando un miglioramento di 50 km rispetto al suo predecessore.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha enfatizzato le qualità del Combo 2024, sottolineando la sua affidabilità, efficienza e avanzate tecnologie che rendono la guida più sicura e piacevole. La versione 100% elettrica, in particolare, si presenta come una soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di un mezzo a zero emissioni con buone prestazioni.

C’è anche la versione a doppia cabina a cinque posti

Il modello, disponibile in due lunghezze e con configurazioni di due o tre sedili anteriori, si adatta perfettamente alle esigenze dei professionisti. La versione a doppia cabina a cinque posti amplia ulteriormente le varianti disponibili. Inoltre, le motorizzazioni a benzina e diesel (con l’opzione della trasmissione automatica) offrono una scelta versatile per ogni esigenza di trasporto.

Come anticipato ad inizio articolo, un’innovazione notevole è rappresentata dal sistema Intelli-Lux LED Matrix Light. Questo sistema adattivo e antiabbagliamento, costituito da 14 elementi a LED, garantisce una visibilità ottimale, adattando automaticamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso in base alle condizioni di guida.

La variante EV dispone di un motore elettrico da 136 CV

Il Combo Electric non è da meno in termini di prestazioni. Con un motore elettrico da 136 CV (100 kW), raggiunge una velocità massima di 130 km/h. La ricarica della batteria è rapida ed efficiente, con un caricatore di bordo da 7,4 kW e uno opzionale da 11 kW, che permette di ricaricare l’80% della batteria in meno di 30 minuti.

Per quanto riguarda la capacità di carico, il nuovo Opel Combo Electric continua a essere leader nel suo segmento. Offre fino a 4,4 m³ di volume di carico, un carico utile di 780 kg e una capacità di traino di 750 kg, confermando le sue eccellenti prestazioni.

Novità anche nell’abitacolo

L’abitacolo dell’Opel Combo 2024 è stato rinnovato per migliorare l’ergonomia e l’esperienza di guida. Il nuovo sistema di infotainment con display touch da 10 pollici e la piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies potenziano notevolmente le funzionalità grafiche, multimediali e visive.

In termini di sicurezza, la nuova generazione del van vanta il sistema Dynamic Surround Vision, che utilizza videocamere posteriori e laterali per fornire una visione chiara e sicura durante la guida. La gamma di sistemi di assistenza alla guida è ampia e completa, includendo funzioni come l’Intelligent Speed Assist e il Lane Keep Assist.