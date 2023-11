Stellantis punta sull’innovazione per risolvere le sfide della produzione

Nell’ambito di un settore automotive in continua evoluzione, Stellantis si conferma protagonista di un’innovazione sostenibile e condivisa. Nel recente Factory Booster Day 2023, svoltosi a Betim (Brasile), l’azienda ha messo in luce l’impegno verso l’efficienza e l’ecosostenibilità, in linea con gli ambiziosi obiettivi delineati nel piano Dare Forward 2030.

Quest’anno, l’evento ha segnato l’ottava edizione e ha catalizzato l’attenzione di specialisti produttivi, esperti di tecnologia, 64 tra fornitori e startup globali, tutti uniti dal motto “We Win Together”. Tale piattaforma di collaborazione ha permesso la presentazione di 99 proposte innovative, scelte per l’attenzione ai temi di riduzione delle emissioni di CO2, l’incremento della qualità del prodotto, la riduzione dei costi e l’elevazione dell’esperienza cliente.

Diverse innovazioni sono state presentate durante l’evento

Il gruppo automobilistico ha aperto un dialogo sinergico tra i propri stabilimenti e i partner esterni, comprendendo start-up e istituzioni accademiche, in una open call alla ricerca delle soluzioni più promettenti in grado di soddisfare 35 sfide specifiche, fedeli ai traguardi di Dare Forward 2030.

Le innovazioni proposte hanno spaziato dall’intelligenza artificiale (AI) applicata ai processi produttivi, al miglioramento della gestione e misurazione del consumo energetico, fino all’identificazione di corpi estranei nelle batterie dei veicoli elettrici.

Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis, ha sottolineato l’importanza di costruire reti solide per introdurre tecnologie rivoluzionarie e soluzioni avanzate nelle proprie strutture produttive. Il Factory Booster Day si afferma come un’occasione per incrementare collettivamente l’efficienza e la competitività del gruppo automobilistico, con evidenti benefici per la clientela.

Stellantis ha già implementato diverse innovazioni nei suoi stabilimenti di tutto il mondo

Il processo innovativo non si arresta con le presentazioni, ma prosegue con test pilota specifici, valutati e condivisi da un comitato dedicato all’innovazione. Questo approccio permette la diffusione delle soluzioni efficaci in tutto il network globale di Stellantis.

Tra le innovazioni già implementate negli stabilimenti del colosso si annoverano: tecniche avanzate di saldatura per migliorare qualità e stabilità dei componenti, strumenti di visione computerizzata per l’assemblaggio in movimento e sistemi di monitoraggio energetico in tempo reale con analisi cloud.

Le sfide del Factory Booster Day si allineano perfettamente con gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, che prevede la trasformazione di Stellantis in un’entità a zero emissioni di carbonio entro il 2038, la riduzione dei costi di produzione del 40% entro il 2030 e l’ottimizzazione della qualità dei prodotti, al fine di offrire un’esperienza cliente senza eguali.

Con un taglio dei livelli di produzione di carbonio già dell’11% nel 2022 rispetto all’anno precedente e la promozione di un ambiente di lavoro ideale, incentrato su ergonomia, salute, sicurezza, nonché diversità e inclusione, il gruppo automobilistico italo-francese sta delineando un futuro dove sostenibilità e innovazione vanno a braccetto per superare le sfide di un settore in rapida evoluzione.