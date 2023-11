Cupra Formentor VZ5 BAT: l’esclusiva edizione speciale debutta in Italia [FOTO]

Il mercato italiano si arricchisce di un nuovo modello davvero particolare: la Cupra Formentor VZ5 BAT, un’edizione speciale che porta il concetto di SUV coupé ad alte prestazioni a nuove vette di esclusività e design. Questo veicolo si distingue per il suo stile audace e per una produzione estremamente limitata, consolidando la posizione del produttore spagnolo nell’élite del settore automobilistico.

Con soli 500 esemplari disponibili, la nuova Formentor VZ5 BAT si impone come l’interpretazione più rara e ricercata della gamma Cupra, proponendo agli appassionati italiani una combinazione irresistibile di design innovativo e prestazioni di livello superiore.

Vanta caratteristiche davvero uniche sia all’interno che all’esterno

Le caratteristiche estetiche sono una chiara dichiarazione d’intenti: a partire dal colore metallizzato Nero Midnight, fino ai cerchi in lega da 20” e agli elementi distintivi in fibra di carbonio, ogni dettaglio è stato pensato per accentuare la natura sportiva e il carattere unico di questo veicolo.

L’esperienza di guida promessa dalla Cupra Formentor VZ5 BAT è altrettanto emozionante grazie agli interni sofisticati che riflettono il suo carattere deciso. I sedili sportivi avvolgenti in pelle nera, unitamente al volante racing con logo Cupra in tonalità scure, offrono un ambiente da vero pilota, ulteriormente esaltato dalle cornici cromate nere e dal sistema di navigazione con display touch da 12 pollici.

La casa automobilistica spagnola ha dichiarato, tramite il suo COO Sven Schuwirth, che la Formentor VZ5 BAT segna un’evoluzione significativa per la gamma di veicoli endotermici del marchio. L’edizione limitata va oltre la pura performance, enfatizzando un’estetica nero su nero che rafforza visivamente la sua sportività. I fari Matrix LED, i loghi e il lettering Cupra in nero cromatico sono i tocchi finali che definiscono l’esclusività di questo SUV coupé.

Destinata a diventare un’icona sul mercato italiano, la nuova Cupra Formentor VZ5 BAT viene proposta ad un prezzo di listino di 78.000 €. La disponibilità limitata e le caratteristiche peculiari fanno della Formentor VZ5 BAT non solo un veicolo di lusso, ma anche un oggetto del desiderio per collezionisti e fan.