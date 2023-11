Audi: a Győr parte la produzione dei motori elettrici per la piattaforma PPE

Audi ha avviato un’importante fase produttiva all’interno del suo stabilimento di Győr (Ungheria), con l’implementazione delle linee dedicate ai propulsori elettrici per la piattaforma PPE (Premium Platform Electric). Tale evoluzione rappresenta un passo importante verso l’elettrificazione, avvalorato dal debutto del tanto atteso Audi Q6 e-tron, un SUV 100% elettrico di nuova concezione che verrà prodotto a Ingolstadt (Germania).

La nuova area produttiva di Győr si estende per 15.000 m² e si dedica alla realizzazione di statori e parti della trasmissione. Questo sito è molto importante per la casa dei quattro anelli poiché oltre a fornire gli assali per il pianale PPE, si occupa anche dei test di qualità su questi componenti.

Gernot Döllner, CEO di Audi AG, ha esaltato le capacità dello stabilimento ungherese, enfatizzando la competenza del team, che dal 2018 ha prodotto oltre 400.000 powertrain elettrici, costruendo una base di conoscenza inestimabile per il marchio.

In aggiunta ai motori elettrici per PPE, la fabbrica ungherese sta preparando anche una nuova linea produttiva per propulsori elettrici destinati a veicoli basati sulla piattaforma MEB Evo del Gruppo Volkswagen. Questo non solo comprende l’Audi Q8 e-tron, ma si espande anche a collaborazioni prestigiose, fornendo powertrain per Porsche.

Vengono prodotti fino a 2000 motori elettrici al giorno

Per quanto riguarda la produzione specifica dei motori PPE, Audi ha introdotto tre nuove linee: 28 stazioni di lavoro dedicate agli statori, 15 per i componenti della trasmissione e 190 fasi di lavoro per l’assemblaggio di un assale. L’efficienza produttiva è garantita dall’impegno di circa 700 persone suddivise su tre turni, che permettono di raggiungere una capacità produttiva fino a 2000 motori elettrici al giorno.

Gerd Walker, Membro del Board per la produzione e la logistica di Audi AG, ha enfatizzato l’importanza dello stabilimento di Győr in tutta la produzione di Audi, riconoscendo il contributo del team di Audi Ungheria, che ha lavorato con dedizione e ha attuato pratiche sostenibili, portando lo stabilimento ad ottenere la certificazione carbon neutral.

Per il trasferimento dei motori elettrici PPE dall’Ungheria alla Germania, il produttore tedesco si affida a DB Cargo, utilizzando treni merci eco-compatibili, consolidando così il proprio impegno verso la sostenibilità anche nella logistica.