Renault Master 2024 svela la sua silhouette in attesa della presentazione

Il segmento dei veicoli commerciali presto verrà l’arrivo di un nuovo protagonista: il Renault Master 2024. Si distingue per il suo design Aerovan. Questa concezione estetica all’avanguardia non è solo una questione di stile, ma funge da pilastro per un’efficienza energetica migliorata, segnando un passo in avanti significativo per Renault.

Con una riduzione del consumo energetico fino al 21% per la variante 100% elettrica e un taglio di 1,5 litri ogni 100 km per il modello endotermico, il nuovo Master si posiziona come un punto di riferimento nel settore dei furgoni commerciali. Questi dati enfatizzano l’impegno del marchio francese verso l’ottimizzazione delle prestazioni e la diminuzione dei costi operativi, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale.

La presentazione è prevista al Salone Solutrans di Lione

L’attesa per il nuovo Renault Master è tanta, in vista della sua imminente presentazione al Salone Solutrans di Lione (21-25 novembre 2023. Questo evento segna una tappa importante per il brand francese, che da oltre 40 anni vanta oltre 3 milioni di unità vendute e si appresta ora ad introdurre un salto qualitativo con il Master 2024.

La produzione del nuovo modello della casa automobilistica francese avverrà nello stabilimento di Batilly (Francia), dove i processi produttivi sono stati rinnovati per rispecchiare l’innovazione che il nuovo Master incarna. Il veicolo è stato pensato per rispondere in maniera versatile alle molteplici esigenze attuali, connettività inclusa, affermandosi come un autentico simbolo dell’evoluzione dei furgoni commerciali Renault.

Con questo ultimo modello, il produttore francese non solo si conferma pioniere nell’ambito dei veicoli commerciali, ma pone le basi per un futuro in cui l’efficienza e la funzionalità procedono di pari passo con l’avanzamento tecnologico e la responsabilità ecologica.