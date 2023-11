BMW annuncia importanti cambiamenti nella sua organizzazione

Nell’ambito di una riorganizzazione strategica interna, BMW ha annunciato importanti cambiamenti nel proprio team dirigenziale, che sono già entrati in vigore a partire dal 1° novembre 2023. Questa mossa mira a rafforzare la posizione del marchio nel settore automobilistico e a consolidare ulteriormente la sua reputazione a livello globale.

Alexandra Landers, con un ampio curriculum che comprende esperienze come responsabile delle risorse umane, della consulenza interna e della comunicazione regionale in Europa, si appresta a guidare il dipartimento di Comunicazione Prodotto Automotive BMW.

Landers ha maturato una significativa esperienza nell’ambito degli eventi PR, ruolo che le ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita del brand tedesco. Nella sua nuova posizione, sarà incaricata di curare la comunicazione di prodotto, lifestyle e brand per il marchio principale di BMW.

Nicole Geisel, dopo aver ricoperto diverse posizioni importanti nel settore delle comunicazioni finanziarie e IT, nonché nell’assistenza al Consiglio di Sorveglianza di BMW, assumerà il ruolo di capo del dipartimento Comunicazione Corporate per Acquisti, Rete di Fornitori e Sostenibilità.

Precedentemente, Geisel ha diretto la strategia di comunicazione del Gruppo BMW, oltre alla pianificazione e coordinamento delle attività di mercato in Europa e Cina, occupandosi anche della business IT del reparto.

Markus Sagemann è stato scelto per dirigere il dipartimento dedicato agli eventi PR, forte di un’esperienza pluriennale nelle comunicazioni esterne ed interne per BMW. Il suo percorso professionale include la recente gestione del dipartimento Comunicazioni Corporate per Acquisti, Rete di Fornitori e Sostenibilità, dimostrando così una profonda conoscenza delle dinamiche di comunicazione all’interno del marchio bavarese.

Infine, Ingo Wirth prenderà in mano le redini del dipartimento Strategia e Direzione. Con un’esperienza consolidata nella comunicazione di marketing e nella gestione dei consigli di amministrazione, Wirth ha recentemente guidato la comunicazione di prodotto di Mini e BMW Motorrad e più recentemente anche per BMW stessa.

Questi nuovi cambiamenti segnano un momento significativo per il costruttore bavarese, riflettendo il suo impegno nel perseguire eccellenza e innovazione attraverso la leadership strategica e la comunicazione efficace.