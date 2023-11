Nuova KG Mobility Tivoli debutta in Italia da 22.900 €

Arriva in Italia la nuova KG Mobility Tivoli, una proposta distintiva nel segmento B-SUV da parte del produttore sudcoreano, conosciuto per le sue avanzate soluzioni tecnologiche nel campo della mobilità, e precedentemente come SsangYong.

Il costruttore coreano ha affidato la distribuzione esclusiva dei suoi veicoli al Gruppo Koelliker in Italia, un nome sinonimo di mobilità sostenibile e all’avanguardia. Con un design che rompe gli schemi e con le sue linee contemporanee, la nuova Tivoli si posiziona come un’auto dallo stile audace e ricercato, mirata a chi aspira a distinguersi anziché seguire.

I dettagli raffinati si rivelano in ogni angolo, dal frontale con il suo elegante design e illuminazione a LED fino al portellone posteriore dallo stile scultoreo e dinamico.

L’abitacolo

Passando agli interni, la KG Mobility Tivoli vanta un ambiente focalizzato sul conducente, con una plancia elegante, dei comandi intuitivi e una strumentazione interconnessa, che garantiscono un’esperienza di guida intuitiva e controllata. Il marchio coreano eleva l’esperienza offrendo un livello unico di equipaggiamento di alta qualità, rendendo superflua la selezione di optional aggiuntivi.

Tra le caratteristiche di punta della nuova Tivoli figurano il climatizzatore automatico bizona, i sedili anteriori riscaldati, il sistema di infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, il volante in pelle riscaldabile e regolabile, gli specchietti retrovisori esterni elettrici e quello interno fotocromatico.

Sotto il cofano c’è un motore turbo da 135 CV

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo modello è equipaggiato con un motore turbo GDI da 1.5 litri con potenza di 135 CV, capace di offrire una coppia elevata a bassi regimi e un’accelerazione pronta, senza sacrificare l’efficienza nei consumi grazie al suo cambio manuale a 6 marce. Lo spazio di carico, versatile e generoso, varia tra i 423 e i 1115 litri, adeguato a un SUV di medie dimensioni.

La sicurezza è garantita grazie a vari sistemi di sicurezza attiva e passiva, garantendo tranquillità alla guida in ogni condizione stradale. Il mercato italiano ha l’opportunità di accogliere la nuova KG Mobility Tivoli nelle colorazioni Grand White e nelle versioni metallizzate Iron Metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black. È disponibile presso gli store del Gruppo Koelliker ad un prezzo di 22.900 €, con pronta consegna su tutti i veicoli della gamma.

Tuttavia, KG Mobility propone in Italia la nuova campagna “Ta-TAN”, offrendo la nuova Tivoli con un tasso d’interesse agevolato al 2,99% e una rata mensile di 299 €.