Volkswagen Tiguan 2024: al via agli ordini in Europa con prezzi da 36.600 €

L’attesissimo lancio del Volkswagen Tiguan 2024 in Europa ha segnato oggi un nuovo capitolo per il mercato europeo delle auto. Il SUV di terza generazione, frutto dell’innovazione del marchio tedesco, si presenta completamente rinnovato con miglioramenti che spaziano dal design alla tecnologia, definendosi come un’opera d’arte dell’ingegneria moderna.

Nel nuovo Tiguan, l’estetica si rinnova senza perdere l’essenza caratteristica del modello. Il frontale si impone con maggior vigore, abbracciando fari a LED di serie e un innovativo listello orizzontale in vetro, opzionalmente arricchito da una striscia a LED. La parte posteriore si distingue per un’elegante striscia a LED che enfatizza la larghezza mentre i cerchi possono raggiungere dimensioni fino a 20”. L’adozione dei fari Matrix LED IQ.LIGHT HD, derivati dal fratello maggiore Touareg, è la ciliegina sulla torta.

Innovazione tecnologica

Volkswagen ha riscritto le regole con un abitacolo moderno, rispondendo al feedback dei clienti. Materiali di alta qualità e finiture eccellenti ridefiniscono gli standard di classe. Il sistema di infotainment MIB4, insieme al Digital Cockpit e al nuovo display head-up, creano un’esperienza di guida intuitiva e altamente integrata all’interno del nuovo Volkswagen Tiguan. L’assistente vocale IDA, poi, permette di gestire diverse funzionalità mediante semplici comandi vocali.

La nuova generazione del SUV offre una gamma di motorizzazioni che include sistemi mild hybrid, plug-in hybrid, TSI e TDI, con propulsori eTSI da 130 e 150 CV dotati di gestione attiva dei cilindri. I nuovi propulsori eHybrid promettono un’autonomia di circa 100 km in modalità completamente elettrica, con l’aggiunta della ricarica rapida DC. Ogni modello è equipaggiato con un cambio automatico DSG, assicurando prestazioni ed efficienza.

Comfort senza compromessi

Per i lunghi viaggi, il Tiguan 2024 offre i sedili ergoActive Plus con regolazione lombare pneumatica e funzione massaggio, adattandosi al carattere distintivo del modello. Il comfort è garantito da riscaldamento e ventilazione dei sedili attivabili automaticamente in base alla temperatura esterna.

La versione base del Volkswagen Tiguan 2024 è già ben dotata, con sistemi quali Digital Cockpit e assistenza alla guida. Gli allestimenti Life, Elegance ed R-Line incrementano l’offerta con equipaggiamenti aggiuntivi, dalla climatizzazione trizona al sistema di assistenza al parcheggio, dai sedili ergoActive con funzione massaggio ai dettagli estetici distintivi.

Con prezzi a partire da 36.600 € per il modello base in Germania, il Tiguan di ultima generazione si posiziona un’opzione molto interessante per gli automobilisti europei, combinando tecnologia avanzata, design sofisticato e prestazioni ecologiche.