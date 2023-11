MG Cyberster: Milano AutoClassica 2023 sarà teatro del debutto italiano

L’esclusiva première italiana della nuova MG Cyberster, la roadster 100% elettrica che segna una nuova era per il costruttore britannico, sarà uno degli eventi salienti della 13ª edizione di Milano AutoClassica.

Questo appuntamento, imprescindibile per gli appassionati del settore automotive, si terrà nei padiglioni di Fiera Milano-Rho dal 17 al 19 novembre 2023. MG Motor, rinomato per la sua eredità sportiva, sceglie così l’Italia e in particolare l’evento milanese come scenario per presentare al mercato italiano l’ultimo suo gioiello.

È lunga poco più di 4,5 metri

La nuova Cyberster, lunga poco più di 4,5 metri, ridefinisce i canoni estetici della casa automobilistica britannica con elementi di design audaci e innovativi, come le portiere a sviluppo verticale e la linea posteriore Kammback, senza tralasciare i riferimenti ai tratti distintivi che hanno reso famoso il brand, quali il cofano esteso e la parte anteriore ribassata.

Non solo design, ma anche performance: la due posti a due porte è progettata per offrire un’esperienza di guida senza precedenti, dove la potenza del motore elettrico si fonde con la quiete dell’ambiente en-plein-air.

L’arrivo in Europa è previsto per l’estate 2024

In attesa dell’arrivo sul mercato europeo nell’estate del 2024, il produttore britannico sottolinea come la sua MG Cyberster rappresenti il connubio perfetto tra passato, presente e futuro, nonché un omaggio ai suoi 100 anni di storia.

La presentazione dell’EV a Milano AutoClassica 2023 rappresenta un momento chiave per MG Motor in un periodo di crescita esponenziale nel Vecchio Continente. La roadster elettrica è al centro del tour globale “Charging into the Future”, che ha preso il via da Londra per attraversare tre continenti e 23 paesi, culminando in una mostra al Salone di Pechino e con l’ultima tappa a Shanghai, percorrendo complessivamente circa 15.000 km.

L’impegno di MG Motor nel riaffermare il suo retaggio sportivo attraverso la Cyberster va oltre la semplice produzione di un nuovo modello: è un viaggio simbolico nel cuore del marchio, un manifesto di ciò che il futuro riserva agli amanti delle vetture sportive.