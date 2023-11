Fiat e Fiat Professional saranno presenti ad EICMA 2023

Fiat si appresta a brillare all’80ª edizione di EICMA, in programma da domani fino al 12 novembre presso la prestigiosa location di Fiera Milano-Rho, consolidando la propria presenza nel settore dei veicoli elettrici. Gli appassionati del settore potranno partecipare all’evento a partire dal 9 novembre, dopo due giorni iniziali riservati agli addetti ai lavori.

Il marchio di Stellantis, riconosciuto per la sua influenza storica nel panorama automobilistico, sarà presente all’esposizione anche con la nuova Fiat Topolino. Si tratta di un quadriciclo leggero completamente elettrico, che si riconferma come pilastro dell’innovazione per la mobilità urbana sostenibile, promettendo di ridisegnare il concetto di efficienza e praticità con la sua propulsione green.

Accanto alla nuova Topolino ci sarà anche Fiat Professional nel Padiglione 18, Stand B58, con E-Ducato, E-Scudo ed E-Doblò. Questi EV, progettati per facilitare il trasporto di moto e biciclette, rappresentano la visione del produttore torinese verso una logistica più verde e avanzata, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente.

Saranno presenti anche due figure importanti dell’azienda

EICMA 2023 diventa quindi una vetrina privilegiata per scoprire come il brand torinese stia plasmando il futuro dell’automotive, con un focus particolare sul trasporto ecologico a due ruote. La presenza di figure chiave quali Giuseppe Galassi – a capo della direzione di Fiat e Abarth in Italia – e Gianluca Zampese – Manager della Business Unit Veicoli Commerciali Leggeri di Stellantis per l’Italia – sottolinea l’importanza dell’evento per l’azienda.

L’appuntamento con la nuova Fiat Topolino e i versatili Fiat E-Ducato, E-Scudo ed E-Doblò sarà anche arricchito dalla partecipazione di Vanni Oddera, noto ambassador di FCA, il quale si renderà disponibile per incontri e dialoghi approfonditi proprio domani.