Toyota: all’inizio del 2024 potrebbe debuttare un pick-up elettrico

In Tailandia, Toyota si sta posizionando come leader indiscusso con una quota del 34% nelle vendite di nuove auto. Tale primato si consolida attraverso una mossa strategica significativa: l’avvio di test per un nuovo pick-up elettrico in risposta alla recente introduzione di veicoli elettrici da parte dei produttori cinesi.

Il mercato tailandese, in cui nel 2022 i pick-up hanno rappresentato circa il 50% delle immatricolazioni complessive, si appresta quindi a diventare terreno fertile per il potenziale inesplorato dei pick-up elettrici.

Il marchio giapponese ha dichiarato, tramite il vicepresidente esecutivo della Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Pras Ganesh in un’intervista con Reuters, che sono in corso lavori su un pick-up elettrico da produrre localmente. Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento della ricerca e dello sviluppo nell’ambito degli EV nel paese.

11 mesi fa in Tailandia, l’azienda ha presentato un prototipo di pick-up elettrico che sfrutta la piattaforma del celebre Toyota Hilux. È questo stesso modello che si prevede sarà presto messo in prova sulle strade.

I primi test su strada dovrebbero partire all’inizio del 2024

Dal 2024, una flotta selezionata di modelli a zero emissioni sarà testata nella città di Pattaya, dove verranno utilizzati come taxi con panche montate sui pianali posteriori. Le indagini condotte dal centro di ricerca MarkLines e riportate da Reuters indicano che Toyota ha ottenuto il 39% della quota di mercato dei pick-up di una tonnellata in Tailandia nei primi nove mesi dell’anno.

Nonostante i pick-up completamente elettrici non siano ancora una realtà consolidata nel mercato tailandese, sta assistendo all’arrivo di nuovi modelli full electric dalla Cina, tra cui Atto 3, Dolphin e Seal di BYD.

Ganesh ha inoltre rivelato che il produttore giapponese sta considerando di avviare dei test su altri pick-up elettrici che potrebbero essere impiegati per i servizi di consegna dell’ultimo miglio. Con queste mosse, Toyota sottolinea la sua strategia di adattamento alle tendenze emergenti del mercato e il suo impegno nel campo dell’elettrificazione.